Milei a Santoro: ¿Alguna vez en tu vida laburaste en el sector privado?

A menos de dos semanas de las PASO, Javier Milei, precandidato a diputado de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente Libertad Avanza, sigue calentando la campaña con sus fuertes declaraciones hacia los adversarios. Ayer, el blanco elegido fue Leandro Santoro, el precandidato porteño de Juntos por el Cambio.



Durante una entrevista que le realizaron en Telefe Noticias, el economista liberal optó por chicanear a Santoro y le hizo al aire una incómoda pregunta al aire para que pueda ser respondida por él en la emisión de hoy a la noche.



Este lunes, Milei inauguró una nueva sección llamada “Staff de candidatos”, donde los invitados además de hablar de las propuestas que presentarán en el Congreso en caso de ser electos también dejan grabada una pregunta para que sea respondida por el candidato que visitará el programa al día siguiente.

Llegado el momento, Milei miró a la cámara con cara seria y sin inmutarse le dijo: “Hola Leandro, ¿cómo estás? Tengo entendido que tenés 45 años y hacés política desde los 14 ¿Alguna vez en tu vida laburaste en el sector privado?”.

Y continuó con sus críticas por su desempeño en el Estado: ¿Sabés lo que es ganarse la vida sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio?, ¿O siempre fuiste un parásito del Estado que vivís de una fuente compulsiva de ingresos que se llaman impuestos?. Es decir, que se pagan de manera coactiva”.

No es la primera vez que Milei sorprende con sus explosivas declaraciones contra políticos de la oposición. El viernes llegó a insultar al Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Rodríguez al asegurar que “es un zurdo de mierda”.

En una charla del ciclo “Demoliendo mitos”, que tuvo lugar en el boliche Crobar de Palermo, el polémico economista aseguró que “la casta política” está muy nerviosa por el crecimiento del espacio liberal y aseguró que Rodríguez Larres es “probablemente el político más sucio de la Argentina”.

“¿Sabes qué, Larreta? Como el zurdo de mierda que sos, a un liberal no le podés ni lustrar los zapatos, sorete. Te puedo aplastar aún en silla de ruedas, a ver si lo entendés”, dijo Milei en su habitual tono agresivo. En la misma línea, afirmó que el jefe de gobierno es un “gusano asqueroso arrastrado, capaz de hacer cualquier cosa con tal de ganar una elección”.

Milei, que se declaró fanático de los Rolling Stones y le dedicó la charla al fallecido Charlie Watts, reveló que se molestó porque en un programa periodístico le tendieron “una emboscada” y no cumplieron con su promesa de tener un mano a mano con los conductores. Según el precandidato, el responsable de la “persecución” fue “el señor Sombrilla” (Rodríguez Larreta). También lo acusó de “voltearle cuentas de Twitter, como le hacían a Donald Trump” en Estados Unidos.

En la última semana, Milei también protagonizó otros tensos cruces. Uno de ellos fue con la diputada nacional del Frente de Todos, Fernanda Vallejos, exponiendo sus visiones totalmente opuestas sobre la economía y el rol del Estado.

Invitados al programa A Dos Voces (TN), la legisladora kirchnerista cuestionó las ideas que pregona el postulante del frente La Libertad Avanza: “Uno de los principales referentes de las nuevas derechas es Friedrich Hayek, quien apoyó la dictadura de Pinochet, entonces ¿de qué hablamos cuando hablamos de libertad?”. “Habla de la opresión, de la presión tributaria, donde el Estado aparece siempre reprimiendo las libertades individuales y la verdad es que el Estado es el instrumento para organizar la vida en comunidad”, argumentó contra Milei.

El economista contraatacó y planteó que “el concepto neoliberal no tiene sentido”. “El liberalismo viene de libertad, no hay nueva o vieja libertad, hay libertad o no hay”, contestó, y agregó que el concepto de neoliberalismo “fue inventado por Alexander Rüstow, que era un marxista, claramente corresponde a alguien que si hubiera entendido economía no hubiese dicho eso”. “Cuando el Estado trata de organizar tu vida lo único que va a hacer es destruírtela porque nadie sabe mejor de vos que vos mismo”, insistió.

Milei continuó con sus críticas a “la casta política” y sentenció que “cuanto más ladrón es el político se refugia en los más vulnerables para seguir manteniendo sus privilegios de casta y seguir robando. Hay que ir contra los políticos ladrones que nos están reventando este sueño de vivir mejor”.

A pesar de estos fuertes ataques, sorprendió que ayer no se haya alarmado sobre las declaraciones sobre el peronismo y el sexo que hizo la precandidata bonaerense Victoria Tolosa Paz. “La realidad es que somos seres humanos. Diría: ‘¿Esa es la actitud que ella siempre tuvo?’ Porque si es lo que siempre hizo, no tendría nada particular. Si cambió, habría que ver los motivos por los cuales lo hizo”, atinó a decir acerca de la polémica frase “en el peronismo siempre se garchó”.

Para Milei, es “muchísimo más grave lo de la ministra de Seguridad (Sabina Frederic)”, ya que considera “aberrante” la comparación que hizo sobre la inseguridad y Suiza. Al respecto, indicó: “Yo no comparto casi nada con el pensamiento de Tolosa Paz, pero me parece que es más interesante pegar donde corresponde”.

Frederic dijo que “Suiza es más tranquilo, pero también más aburrido”, lo que desencadenó en una respuesta de la Embajada de Suiza en Argentina con un video protagonizado por el tenista Roger Federer y el actor Robert De Niro.

Fuente: Infobae