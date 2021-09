Coronavirus en Argentina: confirmaron 106 muertes y 2.034 contagios en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud de la Nación informó que, en las últimas 24 horas, se registraron 106 muertes y 2.034 nuevos contagios de coronavirus. Con estos datos, el país acumula un total de 5.245.265 casos positivos desde el comienzo de la pandemia, mientras que los fallecimientos son 114.684.

De los decesos reportados, 53 son hombres y 52 son mujeres. Las provincias que más muertes registraron fueron Salta, Santa Fe y Tucumán con 16, 12 y 12 decesos, respectivamente. Una persona fallecida de la provincia de Salta fue registrada sin datos de sexo.

Como sucedió el pasado 31 de agosto, el 11 de septiembre y este martes, la Ciudad de Buenos Aires no reportó fallecidos en el día de ayer lo que no quiere decir que no hayan ocurrido.

Por otra parte, del martes al miércoles fueron realizados 73.270 testeos, con un índice de positividad del 2,77%, por debajo del 10% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A la fecha, se registran 27.882 casos positivos activos en todo el país y 5.102.699 recuperados.

Por otra parte, de momento en Argentina hay 1366 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. De acuerdo al parte epidemiológico, el porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 37,9% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 42,0%.

De los 1.837 nuevos contagios notificados, 612 son de la provincia de Buenos Aires, 151 de la ciudad de Buenos Aires, 100 de Catamarca, 21 de Chaco, 67 de Chubut, 61 de Corrientes, 223 de Córdoba, 77 de Entre Ríos, 28 de Formosa, 32 de Jujuy, 28 de La Pampa, 27 de La Rioja, 42 de Mendoza, 19 de Misiones, 21 de Neuquén, 34 de Río Negro, 67 de Salta, 15 de San Juan, 12 de San Luis, 5 de Santa Cruz, 68 de Santa Fe, 50 de Santiago del Estero, 8 de Tierra del Fuego y 266 de Tucumán.

De acuerdo con la última actualización de la cartera sanitaria, desde hace 16 semanas consecutivas se registra una baja sostenida de contagios de coronavirus. En ese contexto, en el día de ayer, la Ministra de Salud, Carla Vizzotti, dispuso que el uso del barbijo al aire libre dejará de ser obligatorio a partir del próximo viernes 1 de octubre.

La medida, sin embargo, no entrará en vigencia en todo el país. Provincias como Río Negro, Salta, Jujuy, Mendoza y Córdoba anunciaron que no se sumarán, al menos de forma inmediata, a los cambios anunciados. La Ciudad de Buenos Aires tampoco lo hará. Así lo informó el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós. “Creemos que todavía no es el momento de quintarnos el tapabocas. Es una señal que vamos a dar cuando tengamos al 70% de la población vacunada con dos dosis”, dijo en conferencia de prensa.

“Estamos esperando alcanzar el hito que nos comprometimos, y seguramente en los próximos 10 días lo alcancemos. La ministra de Nación hizo una recomendación, dada esa propuesta en nuestra jurisdicción estamos muy cerca de lograrlo”, aseguró Quirós.

Este miércoles, por primera vez en 18 meses, el Hospital Posadas anunció que no tenía pacientes con COVID-19 internados en la Unidad de Terapia Intensiva.

El coordinador de Terapia Intensiva del Posadas, Enrique Pezzolla, indicó que desde el primer ingreso de una paciente con diagnóstico de COVID-19, ocurrido el 7 de marzo de 2020, hasta el 31 de agosto de este año, el hospital ingresó aproximadamente 510 pacientes en UTI.

“En el último tiempo fue disminuyendo paulatinamente”, explicó el profesional. “Tuvimos un pico el año pasado, que fue durante julio, agosto, septiembre y octubre, y un pico este año, que tuvo la mayor cantidad de pacientes durante mayo, junio y julio. En agosto empieza a decrecer y prácticamente en septiembre no hay casos”, precisó.

Pezzola sostuvo que de todas formas “la recomendación es que nos sigamos cuidando para que esta situación se prolongue mucho tiempo más”.

Ayer llegaron 160.290 dosis de Pfizer, que se suman a las dos partidas de 1.536.000 y 1.336.000 dosis del laboratorio Sinopharm que arribaron el sábado y el lunes, respectivamente. De esta manera, la Argentina alcanzará las 63.410.020 vacunas recibidas desde que comenzó el plan de inoculación, en diciembre de 2020.

Durante septiembre el país recibirá 580 mil dosis de la vacuna Pfizer que, según los planes estratégicos, se están utilizando o para iniciar esquemas de vacunación priorizando a adolescentes de 17 años o para completar esquemas de vacunación con AstraZeneca. Además, se realizará una entrega durante las dos primeras semanas de octubre de 1,6 millones de dosis de Pfizer por semana, lo que va a permitir escalar rápida y prioritariamente la vacunación entre 12 a 17 años en los próximos meses.

De acuerdo con la última actualización del Monitor Público de Vacunación, hasta la mañana de este miércoles se habían distribuido 54.427.759 vacunas, de las cuales se aplicaron 49.729.347. De ese total, 29.126.476 personas fueron inoculadas con la primera dosis y 20.602.871 con ambas.

El 53,16% de los inmunizados son mujeres (26.437.070); mientras que el 46,67% son hombres (23.209.878).

Entre los casi 50 millones de vacunados contra el COVID-19 hay 3.865.853 trabajadores de la salud; 7.095.845 integrantes de Personal Estratégico (como Fuerzas de Seguridad y Armadas, Docentes y personal no docente de todos los niveles educativos, Responsables del Funcionamiento del Estado y Personal del Servicio Penitenciario); 3.983.535 personas de 40 a 49 años SIN factores de riesgo; 46.587 adolescentes de entre 12 y 17 años SIN factores de riesgo; 676.611 adolescentes de entre 12 y 17 años CON factores de riesgo; 10.414.051 personas de 18 a 39 años SIN factores de riesgo; 2.725.511 personas de 50 a 59 años SIN factores de riesgo; 8.790.945 personas de 18 a 59 años CON factores de riesgo; 12.020.289 personas de 60 años o más.

