Volvió Saín: “Hay actores de la legislatura que si no son mafiosos se parecen mucho”

Fiel a su estilo, el exministro de Seguridad Marcelo Sain se retiró de la reunión con los legisladores provinciales integrantes de la comisión bicameral de Acuerdo ante los que realizó un descargo en el marco del proceso sancionatorio en su contra por presunta actividad proselitista incompatible con el cargo que ejerce en el Poder Judicial de la provincia, dejando explosivas declaraciones contra integrantes de las Cámaras y autoridades de la Justicia santafesina.

“Lo que les dije con absoluta claridad es que acá el problema con Marcelo Sain no es un tuit, sino que el problema es que es director de la policía judicial que participa en investigaciones que comprometen estructuras criminales con fuerte protección institucional incluidos algunos de los legisladores allí presentes o por lo menos uno de ellos. Ese es el problema de fondo que hay sobre mí” explicó en diálogo con la prensa.

“Hice un reconto de la persecución política, cualquier cosa les viene bien para ir sobre mí y el resultado está cantado. Baclini forma parte de la persecución política contra mí” destacó el exministro y actual El director del Organismo de Investigaciones (OI) del Ministerio Público de la Acusación

“Yo no hago proselitismo en ningún momento me expedí acerca de un partido o proceso electoral, yo reivindico la lucha contra la mafia y hay actores de la legislatura que si no son mafiosos se parecen mucho. Hago investigaciones y” continuó Sain quién remarcó que “todos saben que soy peronista”.

“Si soy apartado me apartaré, con todas las reservas jurídicas correspondientes” finalizó.

Fuente: Agenciafe