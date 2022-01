Uno de los países más activos de Europa entrega 100 visas por año a los argentinos

En los últimos meses volvieron a aparecer en la escena pública múltiples testimonios de argentinos que emigraron al exterior, especialmente a Europa, o que, al menos, tienen el deseo de hacerlo. Sin embargo, la decisión de mudarse definitivamente al viejo continente no es nada sencilla, por una parte no es fácil para quienes no cuentan con una doble nacionalidad europea, y además, la adaptación a una nueva cultura puede ser muy complicada, en ocasiones hasta traumática.

Pero existen posibilidades para quienes quieran irse a Europa por una temporada, países como Portugal ofrecen las populares visas work and travel, o también llamadas working holiday, ideales para los jóvenes argentinos que quieren trabajar en el exterior para poder viajar, ahorrar o simplemente por lo enriquecedora que puede resultar la experiencia.

Durante la última semana de diciembre de 2021, Portugal habilitó los turnos para que los argentinos apliquen a la visa Working Holiday Portugal 2022, las solicitudes se pueden hacer desde la Embajada de Portugal en Buenos Aires y desde el Consulado de Portugal de la Ciudad de Córdoba. Los argentinos que quieran aplicar deben tener que sólo entregan 100 visas por año, y que deben cumplir con varios requisitos, a saber:

- Tener entre 18 y 30 años de edad inclusive.

- No tener a cargo familiares a cargo, como por ejemplo hijos.

- Contar con educación terciaria completa o haber cursado 2 años completos de educación universitaria. El certificado de estudios deberá presentarse validado por el Gobierno Nacional y una copia deberá estar certificada por la entidad educativa o por un escribano público.

- Poseer un pasaje aéreo de regreso, o demostrar los fondos suficientes para costearlo. Hay que recordar que se trata de una visa de trabajo por un tiempo determinado.

- Contar con fondos suficientes para mantenerse durante las primeras semanas de estadía, hasta que el aplicante comience a trabajar. Este monto no está fijado, sino que queda a criterio de la autoridad consular.

- Contratar un seguro médico que comprenda la totalidad de la estadía, y que cubra un mínimo de EUR 30.000, debe cubrir gastos de hospitalización y de repatriación en caso de enfermedad grave o fallecimiento.

- Presentar el Certificado de Antecedentes Penales, el cual debe ser traducido al portugués por un traductor público con la traducción legalizada por el Colegio de Traductores correspondientes.

Un joven argentino que pueda cumplir con todos estos requisitos, estará listo para iniciar los trámites de solicitud de su visa. Para obtenerla debe tener en cuenta que deberá abonar $8.602 a las autoridades consulares.

Si inicia su trámite con el Consulado portugués en Córdoba, deberá enviar un mail a [email protected] con el nombre completo del solicitante, el número de DNI vigente, la fecha de expiración del pasaporte argentino y un teléfono de contacto. Si en cambio está haciendo la solicitud en la embajada de Buenos Aires, deberá registrarse en el sitio https://pedidodevistos.mne.pt/VistosOnline/, completar todo el formulario, elegir un turno para la entrevista y adjuntar toda la documentación que se detalló arriba.

Si le confirman el turno, deberá asistir a la Embajada en Buenos Aires o al Consulado en Córdoba, con toda la documentación impresa y allí deberá abonar el arancel de 8.602 pesos. Luego, las autoridades consulares podrán tardar cerca de 30 días en confirmar o no la aprobación de la solicitud. En caso de que la respuesta sea afirmativa, se deberá llevar el pasaporte a la Embajada de Buenos Aires, exclusivamente, para que se le coloque la visa.

Una vez tengan la misma, los solicitantes tienen 90 días para ingresar a Portugal, y la visa les dará el permiso de vivir durante 12 meses en el país europeo, con el derecho de trabajar y de hacer cursos de formación o perfeccionamiento por un total de 6 meses. Además, es una visa multientrada, lo que implica que se puede salir del país y volver a ingresar cuantas veces se quiera, ideal para quienes quieren conocer varios destinos de Europa, costeándose el viaje trabajando.

Ahora bien, para trabajar en Portugal hay que tener algunas temas en cuenta. En primer lugar es importante remarcar que no es obligatorio saber portugués para vivir allí, sí es muy recomendable tener un manejo intermedio del inglés, como mínimo, para multiplicar las chances de conseguir trabajo. Por supuesto que saber la lengua local es una gran ventaja.

En Portugal el sueldo mínimo o SMI es de 775,8 euros, es decir unos USD 864.42, y existen varias formas de conseguir empleo. Una de ellas, y la más común y arcaica, es repartir currículums a pie en diferentes comercios y locales. Por supuesto no hay que esperar que todas las vidrieras tengan un cartel informando que están contratando, lo recomendable es ingresar a todos los establecimientos y pedir hablar con el gerente para alcanzarle el CV.

Por otra parte se puede buscar empleo en portales web, las más recomendadas son:

- Emprego: sitio para buscar todo tipo de empleos, ya sean calificados o no. Además, tiene información relevante para saber cómo armar un CV en Portugal.

- OLX: este es otro sitio para encontrar toda clase de trabajos en todo Portugal.

- Net-emprego: este portal web es exclusivamente para encotnrar trabajos en las ciudades de Portugal, ideal para quienes quieren vivir una experiencia en ciudades como Lisboa u Oporto.

Como ya se dijo, el país otorga únicamente 100 visas por año, según lo que pudo saber averiguar este medio, aún quedan vacantes, aunque no se pudo corroborar la cantidad exacta. A los interesados se les recomienda no dejar pasar mucho tiempo para comenzar a juntar todos los documentos requeridos e iniciar los trámites. En caso de no poder viajar en 2022, tendrán una nueva posibilidad de volver a intentarlo cada año.

Fuente: Infobae