“El nombre del responsable del atentado es Hezbollah y el apellido Irán”

Este jueves se cumplirán 30 años del atentado a la Embajada de Israel en Argentina y habrá una serie de homenajes para conmemorar lo ocurrido en 1992, que dejó un saldo un 29 muertos y más de 240 heridos.

En diálogo con Infobae, la embajadora israelí en el país, Galit Ronen, recordó el dolor del acto terrorista y renovó el pedido de justicia, ya que después de tres décadas no hay responsables encarcelados.



También detalló las actividades que se realizaron y que se harán mañana para mantener vivo el recuerdo de los fallecidos y del horror que implicó el ataque a la Embajada. “Esperamos la justicia, aunque sea lenta”, indicó.

—Se cumplen 30 años del atentado a la Embajada de Israel. ¿Qué siente después de tres décadas en la que no hay responsables del acto terrorista que estén presos?

—Uno puede sentir que después de 30 años no hay justicia. Por un lado siente el dolor y el vacío que dejaron los que ya no están con nosotros. Por otro, todavía estamos buscando la justicia. Esperamos la justicia, aunque sea lenta. Queremos que sea. La verdad, lo necesitamos.

—¿Por qué después de tres décadas sigue sin haber justicia?

—Yo no sé por qué. Mi trabajo es recordar las víctimas y decir que sabemos quién es el responsable. Tiene nombre y apellido. Su nombre es Hezbollah y su apellido es Irán. Ellos también estuvieron detrás del atentado de la AMIA, dos años más tarde. La justicia argentina lo reconoció, sabemos quienes hicieron el atentado. Hay alertas rojas. Tenemos que hacer todo lo que podemos para captar esas personas. Del lado de Israel cooperamos con cualquier cosa que podemos.

—Fue categórica. El responsable tiene nombre y apellido.

—La Corte Suprema de la Argentina dijo claramente que el atentado fue llevado a cabo por lo que es el brazo armado de Irán. Todos sabemos que Hezbollah es Irán y que están detrás de muchos atentados. Dos veces en Argentina, pero también en otros países del mundo. Cualquier lugar donde está Irán, hay problemas.

—La causa siempre ha estado en manos de la Corte Suprema. ¿Considera que, tarde o temprano, habrá justicia, o que se deben acostumbrar a que es un hecho que quedará impune?

—No nos podemos acostumbrar a una cosa así. La causa es imprescriptible. El gobierno argentino puso a Hezbollah en la lista de los grupos terroristas. Fueron los primeros en el continente. No podemos decir que hay que acostumbrarse. Nunca nos vamos a acostumbrar a que no haya justicia.

—¿Cree que las células de Hezbollah han quedado desmantelas en la región o que todavía hay peligro latente?

—Lo que sabemos de Irán es que atacan donde se puede. Si piensa o creen que tienen oportunidad aquí en Argentina, o en Israel o cualquier lugar del mundo, lo van a hacer. Nosotros tenemos que protegernos y prevenir. Ellos quieren hacer daño en cualquier lugar del mundo que puedan.

—¿Teme que pueda haber un nuevo atentado a la comunidad judía en Argentina?

—Puede ser en Argentina contra la comunidad judía, puede ser contra la embajada de Israel, puede ser contra otras embajadas, puede ser contra símbolos del poder. El terrorismo, como se desprende del nombre, quiere generar terror. Que no sigamos nuestra vida cotidiana. Atacan donde pueden. Esto puede pasar en cualquier lugar, también en Argentina.

—Desde que sucedió el atentado hasta ahora en Argentina pasaron siete gobiernos de diferentes signos políticos. ¿Si mira hacia atrás y ve cómo se ha parado cada gobierno frente al atentado y cuánto ha avanzado o no la investigación, qué evaluación hace?

—No voy a darle un marco a cada gobierno. No es mi función esa. Lo que puedo decir es que no importa que gobierno está. Todos los gobiernos tiene el deber de hacer justicia. Porque este atentado no fue solo contra el estado de Israel, fue contra la Argentina. La Argentina es el país que nos hospeda. Los dos atentados fueron contra la Argentina.

—¿Recuerda dónde estaba en el momento del atentado?

—Desde que llegué a la Argentina estoy tratando de recordar donde estuve en aquel momento. No recuerdo. Era muy joven. No se si era estudiante o si estuve como mochilera. No lo puedo recordar.

—¿Cuál es la percepción del pueblo israelí respecto a lo que sucedió y que la justicia argentina, después de tres décadas, no encontró un responsable?

—No estamos mirando solo la justicia argentina, estamos mirando la Argentina. Estamos esperando que haya justicia. No es solo una mirada desde afuera, es también una mirada desde adentro. Sabemos quien lo hizo. Ahora tenemos que tener a los responsables presos. Aunque nada va a traer a la gente que ya no está. Son heridos del corazón. Podemos cerrar el círculo. Hicimos justicia en lo que pudimos, pero sabemos que los heridos todavía están.

—¿Esta semana llega el vice primer ministro y ministro de Justicia a Israel, Gideon Sa´ar. ¿Qué actividad va a tener en Argentina?

—Hablamos de justicia y es importante que venga. Tiene el acto central en Suipacha y Arroyo donde estaba la embajada antigua. El acto va a ser presencial, no como los últimos dos años que, por la pandemia, fue virtual. Se va a reunir con las familias de las víctimas. Esta vez también llegan familiares de Israel. Se va a reunir con ambos.

—¿Se va a reunir con el presidente Alberto Fernández?

- Si. Va a reunirse con el Presidente y con la oposición. Yo lo voy a acompañar.

—¿Cómo está la relación entre los gobiernos de Argentina e Israel?

—La relación entre Israel y Argentina son profundas. Son relaciones de amistad. Como cualquier relación tenemos nuestros desacuerdos también. Pero trabajamos de los dos lados activamente para fortalecer estos lazos de amistad. El primer lugar en el mundo donde viajó el Presidente fue Israel. Esto es muy importante. Fue una señal muy clara. Esta visita del primer vice primer ministro es importante. Cuando hay desacuerdos trabajamos para poder llegar a una solución que sea buena para los dos.

—Respecto al homenaje, ¿qué va a hacer la embajada?

—El acto tiene un protocolo que seguimos cada año. Hay himnos, una sirena, ofrendas florales y discursos. La Embajada hizo varias cosas más. La liga de fútbol hizo un banner que estuvo en todos los partidos. Fue un homenaje para este evento. En estos 30 años nacieron muchas personas. Hay una ley en el Congreso que especifica que lo que ocurrió con el atentado debe estar en la curricula escolar. Como una apoyo a esta ley nosotros hicimos un video de 10 minutos para explicar, en un idioma moderno, lo que pasó en ese momento. Que los chicos puedan saber lo que sucedió antes de que nacieran. Conmemorar también es educar a dónde nos puede llevar el odio y trabajar contra el odio.

—Además hicieron una campaña audiovisual

—Hicimos una campaña que se llama “las huellas del terrorismo siguen sobre nosotros”. Hicimos un video corto en el que nos preguntamos qué queda después de un atentado. Quedan las cenizas. Y, además, tenemos un mensaje cultural. Alejandro Lerner compuso una canción especialmente para este aniversario.

—¿Qué mensaje le dejaría a los familiares de las víctimas del atentado?

—A los familiares les digo que yo nunca voy a llegar al lugar de dolor en el que ellos están. No lo puedo imaginar a ese lugar. Pero puedo abrazarlos con amor y ayudarles en lo que puedo. Los recordamos cada día, cada momento. Los abrazamos aunque nuca podamos entender el dolor que ellos tienen.

