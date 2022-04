Donald Trump y Mauricio Macri se reunieron en la residencia de Palm Beach

Los ex presidentes Donald Trump y Mauricio Macri compartieron hoy un almuerzo en la residencia que el ex mandatario de Estados Unidos tiene en Mar-a-Lago, en Palm Beach. La imagen, que ambos comparten junto al ex embajador norteamericano en la OEA, Carlos Trujillo, confirma la buena relación que ambos comparten desde hace décadas, tanto en el ámbito empresarial como político.

Trump aparece sonriente en la imagen, con la gorra de color rojo que fue su distintivo, con la leyenda Make America Great Again (Que EEUU vuelva a ser grande), y una chomba blanca con la leyenda “Presidente Donald Trump” y el escudo, mientras que el ex primer mandatario argentino también se muestra de buen humor. “Hoy compartí un almuerzo con Donald Trump, donde intercambiamos opiniones sobre el contexto global, el vínculo entre Argentina y Estados Unidos y todo lo que nuestros países pueden seguir construyendo juntos”, explicó Macri en su cuenta de Twitter.

El ex presidente argentino viajó a principios de esta semana a Estados Unidos para cumplir con los compromisos tomados con la Universidad de Florida, donde es profesor invitado de un curso sobre liderazgo que brinda esa casa de altos estudios. Antes, había estado en Madrid, donde en su calidad de titular de la Fundación FIFA se reunió con Gianni Infantino, cabeza de la federación internacional del fútbol.

En ese contexto y por la relación que ambos mantienen desde hace más de 40 años, el ex presidente de Estados Unidos lo invitó a su residencia, donde ambos mantuvieron un encuentro de cerca de una hora y media. De acuerdo a lo que pudo saber Infobae, hablaron sobre la situación política y económica del hemisferio y cómo potenciar el vínculo entre Argentina y Estados Unidos hacia el futuro.

El diálogo entre los dos ex presidentes ocurre en medio de un contexto en que Argentina mantiene con Washington relaciones con idas y vueltas. De confrontar por Venezuela y Nicaragua y acercarse a China y Rusia, el gobierno de Alberto Fernández ensayó en las últimas semanas -en medio del acuerdo con el FMI y la invasión de Rusia a Ucrania- a un alineamiento.

La residencia de Trump

En Mar-a-Lago el ex presidente de Estados Unidos tiene concentradas la mayoría de sus actividades públicas, tanto las vinculadas a su rol como cabeza de un emporio empresarial como las vinculadas a la actividad política, al tiempo que es el lugar donde pasa gran parte de su vida con su familia. Antes de esta reunión, Macri había estado en Italia participando del Mundial de Bridge, donde terminó eliminado debido a una “pequeña conjuntivis”.

Trump y Macri se han llamado mutuamente “amigos” y producto de esa buena sintonía es que Estados Unidos fue uno de los principales apoyos que tuvo el gobierno de Cambiemos cuando negoció con el Fondo Monetario Internacional el préstamo por más de 50 mil millones de dólares, el más importante de la historia del organismo y que excedía largamente el tope al que podía acceder un país como Argentina.

Fuente: Infobae