Reforma constitucional: Pullaro prefiere que el debate se canalice a través de la Legislatura

El gobernador Maximiliano Pullaro decidió omitir de su discurso ante la Asamblea Legislativa este 1° de mayo, la decisión de avanzar con una reforma de la Constitución Provincial. Similar actitud había adoptado en los últimos años su antecesor, Omar Perotti.

La reforma había sido, en cambio, un eje que intentó promover sin pausa el Socialismo; por eso, en cada mensaje inaugural de un nuevo período ordinario de sesiones, Miguel Lifschitz - por ejemplo- planteaba la necesidad de generar los consensos necesarios para poder avanzar con una constituyente. Y ésa sigue siendo una de las banderas que enarbola el partido, ratificada por la mesa de autoridades recientemente asumida y conducida por Joaquín Blanco. Había, de hecho, cierta expectativa en dicha fuerza por la posible inclusión del tema en el discurso del gobernador. Pero no fue así. Y al término de la Asamblea, el propio Pullaro explicó que aun cuando resulte necesaria, no está la reforma constitucional entre las prioridades del Ejecutivo. No anuló, de todos modos, el debate; es más, deslizó que debe canalizarse a través de la propia Legislatura que ya cuenta con varios proyectos presentados.

El fundamento

Consultado sobre por qué había omitido el tema en su alocución, Pullaro reparó, en primer lugar, en quien estaba a su lado: Clara García. Y no fue casual, porque sustentó su decisión en la posibilidad de que sea el parlamento quien promueva el debate.

"Aquí está Clara, que preside la Cámara de Diputados. Nosotros como Poder Ejecutivo tenemos muy en claro que hoy debemos estar concentrados con todas las fuerzas en el tema seguridad pública, porque podemos tener indicadores que nos muestran algunas cuestiones positivas, pero no estamos bien. Tenemos que trabajar mucho ahí. En materia educativa tenemos chicos que han caído en el aprendizaje y creo que es el enorme desafío que tiene la provincia. Además de toda la potencia que tiene Santa Fe en materia productiva y la necesidad de defenderla ante las políticas que vienen de Nación. Creo que son ésas las prioridades que tenemos como Poder Ejecutivo", enfatizó Pullaro. "No obstante - aclaró-, en la Legislatura hay proyectos de legisladores, nuestros y de la oposición, y está en ellos tomar un tema que también es importante. Pero siento que en este momento desde el Ejecutivo tenemos que concentrarnos en los ejes que mencioné, y en reordenar el Estado".

Consenso

Al respecto, y consultada por El Litoral, Clara García compartió el criterio del gobernador de no incluir como prioridad del Ejecutivo la reforma de la Constitución. "El gobernador ha dicho desde el primer día que él tiene urgencias de gestión que uno las entiende porque tenemos roles diferentes. Aquí en la Legislatura hay diez proyectos diferentes, lo cual da cuenta de un consenso del arco político de pensar en reformar nuestra Constitución", planteó. Respecto de cuándo podría avanzarse con dicha discusión, la legisladora sostuvo que eso será "cuando tengamos un acuerdo". Personalmente, consideró que "siendo Santa Fe cuna de la Constitución, es necesario pensar en nuevos derechos y en que la política no tenga privilegios". En tal sentido, consideró que "hasta comenzar en la provincia el período de sesiones ordinarias recién un 1° de mayo, es absolutamente anacrónico".

En el mismo sentido, el diputado Pablo Farías (también socialista) consideró que incluso en el actual contexto económico, "se puede gestar una Convención con austeridad, al igual que el proceso electoral" para elegir a los eventuales constituyentes.

