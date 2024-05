Paritaria docente en Santa Fe: Provincia convocará a los gremios para el próximo lunes

El Gobierno provincial convocará a los gremios del sector docente a una nueva reunión paritaria para el próximo lunes, en horario a definir. La notificación aún no había llegado a los sindicatos este jueves a la siesta, pero ya se conoció el adelanto de parte de voceros ministeriales, luego de una suerte de impasse de una semana que se tomó la Provincia para "evaluar" el paro y movilización del sector la semana pasada.

Habrá que ver con qué ánimos de ambas partes se retoma la negociación, luego del rechazo del 5% de aumento salarial por parte del magisterio y con la amenaza de descuentos del día no trabajado, que fueron confirmados este miércoles por el propio gobernador.

“Teniendo en cuenta que son 13 los días de paro que han hecho los gremios vinculados a la educación en la provincia de Santa Fe, entendimos que se había cruzado un límite que tuvimos mucho trabajo para que no se cruce, porque empezamos a dialogar el 4 de enero con los gremios del sector docente para no llegar a esto. Entendemos que todos los empleados públicos tienen un derecho constitucional que es hacer huelga, pero también entendemos que estamos en el marco de la ley y de lo que nos permite nuestra Constitución, que es de descontar el día”, había asegurado Maximiliano Pullaro.

Mientras tanto, los docentes comenzaron a visualizar en el sistema de Intranet el concepto del descuento por el paro del día 8, aunque habrá que esperar al cobro para saber cuánto representa en el sueldo. Al magisterio tampoco se le abonará la Asistencia Perfecta completa a quienes acataron la huelga. Además, en las redes hay educadores a los que les apareció también una quita por el Plan 25, que hasta el momento se encuentra suspendido, lo que provoca confusión.



“Vamos a dialogar pero no vamos a volver atrás con esta medida bajo ningún concepto”, adujo el gobernador, desalentando de entrada la posibilidad de que se devuelva lo descontado si se alcanza un acuerdo en la mesa paritaria.

Cabe recordar que viernes pasado el ministro de Educación, José Goity, dio a conocer los números de los maestros santafesinos que completaron la declaración jurada porque fueron a dar clases o porque no les correspondía trabajar ese día. El 41% del total de la docencia había llenado el formulario, de acuerdo a datos preliminares que se informaron ese día.

Los ánimos, además, se caldearon cuando dos gremialistas rosarinos completaron la declaración jurada digital en vivo, ante las cámaras de televisión, dando a entender que era sencillo falsear los datos. La respuesta por parte del ministro fue que se trató de una conducta “grave” de parte de los dirigentes y luego se encargó de aclarar que “los docentes no mienten, los docentes son veraces y nosotros respaldamos al conjunto de la docencia santafesina”.



Los estatales

En tanto, sí llegó ya la convocatoria formal para los empleados públicos, que se reunirán nuevamente con las autoridades provinciales en el marco de la paritaria el próximo lunes, desde las 12, en el Ministerio de Gobierno.

Luego del rechazo de la última oferta de un acuerdo bimestral con un incremento de 10 % en dos tramos, y del paro realizado la semana pasada, seguramente los gremios de los empleados estatales llevarán también a la mesa paritaria el reclamo por el descuento de ese día de protesta sin asistencia a los lugares de trabajo, que ya fue confirmado por el propio gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro.

con informacion de el litoral.