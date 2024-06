¿Cortocircuito con Lousteau?

El gobernador provincial, Maximiliano Pullaro, respaldó la Ley Bases aunque previamente dejó sus críticas a la gestión de Javier Milei. Sin embargo, con una tibieza marcada, aseguró que en las elecciones generales votó por el libertario. Una postura que abre inquietudes.

Debilidad de Maximiliano Pullaro

En medio del debate que lleva adelante el Senado, el exministro de Seguridad dio su veredicto sobre la Ley y le levantó el pulgar, mientras el presidente de la UCR, Martín Lousteau, votó en contra.

"Es muy importante que se haya enriquecido, que no sea unilateral, sino que pueda tener la mirada general de los espacios políticos que conviven en el parlamento y las miradas de las provincias", argumentó el santafesino. Continuando con su postura, aseguró que "es una ley muy importante para nosotros que va a permitir al gobierno nacional tener las herramientas fundamentales para poner en marcha el Estado".

A raíz de ello, Pullaro remarcó la importancia de la reforma fiscal: "Lo hicimos en Santa Fe. No fue fácil. Arrancamos con un déficit fiscal muy importante, con una deuda flotante, con recortes por parte del gobierno nacional lo que implicó un esfuerzo de parte de la provincia para lograr el equilibrio en las cuentas".



Sobre esa línea, el mandatario destacó la política de ajuste que lleva adelante Nación a través de las provincias y de algunos sectores de la sociedad. "Nosotros creemos que Argentina sale adelante fortaleciendo el sistema productivo y el educativo. Pero coincidimos en el objetivo de fondo, que es tener un equilibrio fiscal", indicó.

Ley Bases: Impacto en la economía provincial

Por otro lado, fue consultado sobre los beneficios que otorgaría la aprobación de la Ley Bases y ratificó que servirá para ordenar "en términos generales" la política de gobierno. "Nosotros esperamos que en el segundo semestre pueda haber un rebote de la economía y esto impacte de manera positiva en la provincia de Santa Fe", fue el deseo que manifestó Pullaro.

Dentro del contexto, optó por no opinar sobre los senadores que llamaron a no dar quorum durante la última hora del martes. "Entiendo que es importante que el gobierno tenga la Ley Bases porque planteó gran parte de su política de gobierno en la necesidad de tener esta ley que le permita comenzar con la gestión", insistió.

En ese sentido, recordó que la primera versión fue cuestionada por la provincia debido a que presentaba retenciones que afectaban a la economía de Santa Fe. "El primero que se plantó fue el gobierno y el gobernador de la provincia de Santa Fe. La Ley Bases iba en contra de la industria del biodiésel, y fuimos los primeros que nos plantamos contra eso. No fue una adhesión de sumisión", expresó.

Sin firmeza contra Javier Milei

A pesar de su visto bueno sobre la Ley, este lunes, Pullaro dialogó con Luis Novaresio en LN+ y definió al presidente como un "líder internacional" pese a que apuntó en que "le cuesta mucho la gestión pública". Asimismo, señaló que le dedica "menos tiempo y esfuerzo a los problemas cotidianos que tiene el país" y lamentó: "No sé si nos va a dar bola a los gobernadores alguna vez, porque no es su forma de gestionar. No sé si le impora relacionarse con nosotros".

No obstante, subrayó que Milei tuvo "mucha claridad" al interpretar lo que la sociedad quería y se preguntó: "quién iba a pensar que se iba a votar a alguien que decía que iba a hacer el recorte más grande de la historia y lo planteaba como eje de campaña".

Con respecto a su relación con la administración del libertario, el oriundo de Hughes afirmó que no es "oficialista, ni opositor" y explicó su posición: "Lo que veo en el gobierno nacional, que tiene una ideología diferente a la mía, yo soy radical, soy un hombre del partido, pero que colabora, Patricia Bullrich, por ejemplo, viene, está al lado nuestro, se carga los problemas de la provincia como si fueran propios".

Con información de Urgente24