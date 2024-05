Revelación bomba de Camila Velasco: "Fui pareja de Roberto García Moritán por 4 años"

En los años 90, María Eugenia Zorzenon era figurita corriente ya que aparecía en los medios por sus reclamos públicos al locutor y conductor Sergio Velasco Ferrero. Ellos tuvieron una hija en común, Camila, que también tuvo su paso por los medios de manera escandalosa.

Lo último que se supo de esta familia fue en pandemia, cuando el locutor murió y tanto Eugenia como su hija se mostraron muy afectadas. Pero este miércoles, Matías Vázquez le hizo una nota para "Socios del espectáculo" (Eltrece) en la que tocó diferentes temas sobre su historia de vida y terminó abriendo algunos frentes. Uno de los más llamativos fue sin dudas, cuando confesó haber mantenido una relación de 4 años con Roberto García Moritán.



Pampita y Moritán comenzaron su historia poco después de que Camila cortara con él

Camila contó que el actual marido de Pampita fue 'su primer novio en serio' pero que la historia no prosperó. "Salimos 4 años, fue bastante formal la relación. En ese momento estaba enamorada pero la historia se fue diluyendo y cortamos. Yo estaba enfocada en recibirme y él en sus cosas. ¿Si me fui infiel? No que yo sepa, yo tampoco a él".

En cuanto al noviazgo y posterior casamiento del empresario con Pampita, Camila tuvo palabras de elogio: "La verdad es que es la mujer que necesitaba. Me alegré por él y por la historia de los dos, sentí que era un buen match".

La vida de Camila, hoy

En la actualidad, ya recibida de ingeniera industrial, trabaja como consultora para diversas empresas. Su fuerte es la inteligencia artificial y se define como 'una apasionada' de lo que hace.

"Mi pasado mediático es parte de mi, fue divertido pero todo lo que hice en los medios me sirvió para estudiar lo que yo quería. En ese momento, era desenvuelta y tenía lindo cuerpo, por lo que me llamaban para hacer fotos".

Hoy a la distancia, piensa que volvería a hacer las cosas de la misma manera ya que es hoy la mujer que es por todo lo vivido.

Fuente: Pronto