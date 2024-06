La reacción de Mirtha Legrand al ver el "retoque estético" que le hicieron a su estatua en Villa Cañás

Mirtha Legrand es, sin lugar a duda, la gran diva nacional. Y como tal, un homenaje en su nombre siempre es un reconocimiento justificado. Pero cuando a la conductora no le gusta nada lo que hacen con su imagen y con el simbolismo que ella significa para el mundo del espectáculo, lo hace saber.

En horas donde se reinstaló su estatua en Villa Cañás, su ciudad natal, la polémica se volvió a instalar. No sólo por los habitantes del lugar sino por todos aquellos que ya conocieron cómo quedó la nueva imagen que representa a Chiquita y que, según propias palabras de la estrella de la tevé, no la representa.

"Esa no soy yo”, dijo sin vueltas Mirtha en una comunicación que mantuvo con Dominique Metzger, en Telenoche, tras ser consultada por la conductora del noticiero por las sensaciones que le generó el nuevo homenaje que le hicieron y que ahora está a la vista de todos en el parque principal de la ciudad del interior de la provincia de Santa Fe.



"Qué lujo, qué lujo, que esté ella de audiencia”, destacó Nelson Castro, también al frente del informativo, al conocer que Legrand estaba viendo el programa y que por eso respondió a la consulta periodística. Sin embargo, desde la intendencia del lugar, manifestaron que “Tomamos la decisión de volver a ponerla en el marco de un nuevo aniversario de la ciudad. La pedía la gente".

MIRTHA LEGRAND ARRASTRA BRONCA HACE TIEMPO

“Les cuento: hablé con Norberto Gizzi, que es encantador. Porque esto es con motivo de los 121 años de la fundación de Villa Cañás. Estamos mi hermano y yo y no la pusieron a Goldi, lamentablemente, mi hermana”, contó la diva en su momento tras conocerse la primera estatua realizada en su nombre.

LA ESTATUA EN HOMENAJE A MIRTHA

“Le dije: ‘Mire, Norberto, la estatua no es buena, como dijo Marcela, ni los dientes son míos’. Entonces me dijo: ‘Bueno Mirtha, la vamos a sacar’. Pero yo le dije: ‘Mire, no la saque, hágala arreglar porque es de un escultor de Laboulaye, de Córdoba, que no me conoce seguramente. Dele una foto mía y que me haga de vuelta con la foto porque yo no me reconocí’”.

Fuente: Pronto