La Joaqui abrió su corazón hace días y confirmó que está súper enamorada. La cantante del momento confesó que por primera vez en la vida siente que su corazón tiene dueño. Sin embargo, no quiso revelar quién es el afortunado que la conquistó.

Fue en Luzu donde contó: “Todos estos años estuve meditando al respecto y me di cuenta de que siempre me había vinculado por otro tipo de cuestiones: me dejaba elegir, no quería estar sola o porque me gustaba jugar a que me enamoraba. Era un mood”.

”Lo primero que me pasa es que no me molesta estar en pijama. Yo siempre que estaba con un chico, me ponía la alarma una hora antes para arreglarme. Toda la vida me pasó eso y ahora me da igual, me levanto despeinada y no me siento incómoda”, confesó.



Como si fuera poco, la confesión de La Joaqui se dio en medio de los rumores de romance con Luck Ra. Los famosos son de mundos completamente diferentes, pero al parecer la música no es lo único que tienen en común. De hecho, hace ida protagonizaron un ida y vuelta en las redes.

LA FOTO QUE CONFIRMA EL ROMANCE ENTRE LA JOAQUI Y LUCK RA

Fue entonces que se desataron rumores de romance. Sin embargo, no dijeron nada al respecto. Fue Pochi de Gossipeame, quien decidió confirmar la relación entre los famosos cantantes del momento. Y eso no es todo porque también mostró una prueba.

Pochi mostró una foto donde se ve a Luck Ra abrazando a una mujer que está de espaldas y con capucha. Fue entonces que la dueña de la cuenta de chismes dejó ver que la cantante de RKT tenía el mismo buzo y dejó en evidencia a los cantantes.

Fuente: Diario Show