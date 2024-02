Aseguran que Nicki Nicole tiene un romance con Bizarrap tras separarse de Peso Pluma: las pruebas

Desde hace unos días la separación de Nicki Nicole se convirtió en el tema central para el mundo del espectáculo. Sin embargo, la cantante no duró mucho tiempo soltera, ya que supuestamente estaría comenzando un romance con Bizarrap.

Cabe recordar que hasta hace unas semanas la artista era novia de Peso Pluma. Él se portó muy mal y le fue infiel, por lo que ella obviamente lo dejó. Pero habían varias teorías que señalaban que ella también andaba con otros hombres a espaldas de su ex.

En su momento surgió un video en redes sociales, donde parecía que caminaba de la mano con su productor. Ante esto, hasta el mismo L-Gante salió a criticarla. Pero, al final, la situación no pasó a mayores y nunca más se volvió a hablar del tema.



El tiempo pasó y los rumores colmaron los principales portales otra vez. En esta ocasión Bizarrap es el protagonista junto a Nicki. La especulación surgió luego de que se los viera juntos en el Festival Vibra Urbana, considerado el evento de reggaetón más importante que se realiza en Estados Unidos.

QUÉ DIJO NICKI NICOLE SOBRE EL ROMANCE CON BIZARRAP

Tras el surgimiento de su posible romance con el productor musical, Nicole tuvo que aclarar en redes sociales: “Voy a responder esta pregunta porque es muy graciosa y ya varios me la hicieron... No. No fui novia de Biza jamás en la vida. Desde que lo conocí él es un hermano para mí".

Y agregó: "Es como mi mejor amigo. Cuando yo arranqué, él me dio una mano en la música y una visión que yo no tenía. Y me pasa que siento que él ve lo que va a pasar, me dice ‘este tema la va romper o va a llegar a tantos lugares’ y cuando yo tengo dudas, tiene otra visión sobre todo”.

Fuente: Paparazzi