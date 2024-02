Luciana Salazar se bajó la calza en las redes y un detalle llamó la atención

Luciana Salazar sorprendió a sus seguidores de Instagram con una foto subida de todo. Se retrató después de hacer actividad física y se bajó la calza, dejando a la vista la cintura y una parte del glúteo. Sin embargo, eso no fue lo que llamó la atención de sus seguidores, ya que suele mostrar su lado más hot bastante seguido.

Varios usuarios quedaron impactados con el mural que tiene en la zona donde almuerza y cena con su hija Matilda. Se trata de una imagen gigante en blanco y negro de la ciudad de Nueva York, uno de sus lugares favoritos. Otras personas también hicieron hincapié en su piso reluciente, sin una miga ni pelusa.

En los últimos días, la mediática fue noticia por contar cuáles son sus medidas y cuántas pastillas toma por día. “Muchos me preguntan cuánto mide mi cintura. Cintura 54/55, busto 95 y cadera 90″, comentó. Sus palabras desataron críticas y también halagos. “¡¡Puro hueso y colágeno!!”, “¿Alguna vez te comés una factura con dulce de leche?”, “Muy flaca”, “Si yo tuviera ese cuerpo lo expondría igual. Critican de envidiosos. Bella”, “Te admiro”, “Divina y la que no soporte que critique”, “¿Sos de este mundo?”, “¿Por qué tantas mujeres critican el cuerpo de las demás? Es hermosa. Dejen vivir”, fueron algunas de las reacciones que se leyeron.



Luciana Salazar reveló por qué Martín Redrado dejó de pagar la cuota alimentaria de Matilda

Luciana Salazar sigue indignada con Martín Redrado, que hace 20 meses no paga la cuota alimentaria de Matilda. En una reciente nota con Farándula Show en Punta del Este, explicó “se vienen instancias complicadas para el señor”, que tendrá que hacerse cargo de la deuda y de la nena hasta que cumpla la mayoría de edad.

“Es una vergüenza, vulnera los derechos de un menor y no se puede esperar nada de él. Redrado me genera asco como persona. Estoy dolida”, disparó furiosa, y reveló el motivo por el que el economista tomó la decisión de desentenderse de la pequeña: “Dejó de pagar por despecho hacia mí, porque no quise verlo más. Yo estaba cansada de que engañe a todo su entorno”.



Por último, cambió de tema y se mostró esperanzada con el nuevo gobierno. “Argentina está pasando por un momento muy duro, espero que podamos estar mejor. Ojalá Javier Milei pueda hacer todo bien. Es una persona que tiene muchas ganas de trabajar”, cerró.

Fuente: Gente