David Beckham no quiso perder la oportunidad de felicitar a Lionel Messi por su cumpleaños número 37 y compartió una foto junto al astro argentino. Resulta que el ex futbolista y propietario del Inter Miami, equipo en el que juega el jugador de la Selección Argentina, publicó en sus redes sociales el gran regalo que le dio al futbolista, sorprendiendo a todos sus seguidores.

El saludo y el gran regalo de David Beckham a Lionel Messi por su cumpleaños

Las redes sociales se llenaron de mensajes y dedicatorias para el capitán de la Selección Argentina, desde fanáticos del 10 hasta celebridades y deportistas quisieron ser parte de este día tan especial para Messi. Antonela Roccuzzo fue una de las que se deshizo en elogios para su pareja: "Feliz cumple amor @leomessi. Te amamos infinito".

David Beckham compartió una foto con Lionel Messi junto al gran regalo que le hizo al futbolista. El empresario decidió obsequiarle un vino de 6 litros, el Malbec Argentino de la bodega Catena Zapata, que tiene un costo aproximado de 800 dólares. Sin duda, los vinos argentinos tienen muy buena crítica entre los extranjeros. "Happy Birthday to the greatest ¡Feliz cumpleaños mi amigo!", escribió el ex futbolista. "Muchas gracias David!!", le contestó el 10.

Fuente: caras.perfil.com