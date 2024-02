Morena Rial fue a cenar de canje con un misterioso amigo y presumió su último retoque estético

Morena Rial tuvo un momento de alegría y diversión en medio de su triste presente. Fue vista con un misterioso amigo en la apertura de un restaurante de Palermo Soho, donde además presumió su último retoque estético. Apareció con un volumen impactante en los labios y los presentes en el lugar no tardaron en comentar que tenía una reciente inyección de ácido hialurónico.

La mediática intentó sonreír con su acompañante durante toda la noche. Y pese a las preocupaciones que le afectan, se dejó retratar por los paparazzi, aunque prefirió no posar con el joven en cuestión, probablemente para evitar fabulaciones sobre la relación que mantienen.

Por ahora, Morena continuará en Buenos Aires hasta nuevo aviso, ya que su idea es volver a Córdoba, donde está su hijo Francesco. Hasta el momento no recibió ninguna ayuda de su papá, Jorge Rial, al que le rogó una casa para vivir con el pequeño. Ella se comprometió a hacerse cargo de los alimentos y servicios, los cuales pagaría con el dinero que le dejan las acciones que hace en las redes sociales, donde promociona casinos y tarotistas.

Morena Rial prepara una demanda contra Facundo Ambrosioni, el padre de su hijo

El abogado Alejandro Cipolla aseguró ante TN Show que demandarán a Facundo Ambrosioni, el papá de Francesco Benicio. “No está pagando la manutención del nene y vamos a accionar judicialmente en febrero para embargarlo. Morena no tiene ayuda alguna”, remarcó.



A fines de agosto, el futbolista cordobés habló con este medio y expuso que su intención era que el nene no volviera a vivir con Morena. “Cipolla y ella no cuentan la parte que no les conviene. Yo no quiero que vuelva con ella por la vida que estaba llevando Fran. Estaba corriendo muchos riesgos con Morena. Hace tiempo vengo luchando por esto”, indicó, aunque la Justicia le dio la espalda y le impuso una cuota alimentaria que no está cumpliendo, según el letrado.

Hasta el momento, ningún familiar de la mediática se acercó a ofrecerle ayuda, pero no pierde las esperanzas de que todo mejore y vuelva a tener un techo fijo para estar más tranquila con su hijo.

Fuente: Pronto