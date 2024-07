Revelan el motivo por el que Barby Franco no vive más con Fernando Burlando: “Tiene miedo”

La separación de Barby Franco y Fernando Burlando es un tema de estos días. La primicia la dio Paparazzi el día sábado 13 de julio, pocas horas antes de la consagración de la Selección Argentina en la Copa América que se disputó en Estados Unidos.

Esa misma jornada, para distraer, la ex modelo y actual panelista y el abogado fueron vistos juntos en Diney On Ice, a donde llevaron a su pequeña hija Sarah y se fotografiaron frente a todo el mundo.

“Están re separados. Ella no lo va a decir nunca, pero se fue de la casa”, precisó una vieja amiga de la morocha a este medio. “Su mudanza fue hace poco más de un mes. Y no fue en los mejores términos. Ella se fue a un departamento con la nena en Puerto Madero”, agregó.



En esas horas, para colmo, Burlando se mandó una de “esas”. Fue al programa de Mirtha Legrand y jugó fuerte con Mariana Brey, la panelista de Socios y de Jorge Rial en C5N. El cruce dialéctico no le cayó nada bien a Franco, que explotó y también la ligó Mirtha Legrand. "Es una desubicada esa señora. No pueden hacer ese juego conmigo mirando por la tele", dijo.

El domingo 14, Barby dijo unas pocas palabras en los medios: "Es mentira, Dios mío. No sé de dónde sacaron todo esto... La relación con Burlando (como ella lo llama) está perfecta". E, incluso, explicó el motivo por el que actualmente no está viviendo en su casa de Barrio Parque: “Son cosas de seguridad”, dijo.



Lo cierto es que por estas horas Burlando está compartiendo su tiempo entre Buenos Aires y Corrientes, donde está trabajando en el Caso Loan. “Tengo miedo de vivir sola en una casa tan grande cuando él no está”, informó Barby, siguiendo su teoría.

“La excusa suena perfecta”, dicen algunas personas que los rodean. “Pero no es del todo cierta. Ella se fue de la casa antes del caso Loan. Mienten. Hay problemas de pareja. Barby no lo va a blanquear porque no le conviene meterse en un lío en este momento. Y tampoco quiere porque cuida mucho a Sarah”, agregan las mismas fuentes.



Por lo pronto habrá que esperar nuevas noticias a esta separación, que parece por estas horas una crisis que podría terminar de la peor o de la mejor manera. ¡Abran sus apuestas!

