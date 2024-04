Revelan las causas de una nueva separación de L-Gante

L-Gante volvió a ser noticia y no por sus canciones, sino porque trascendieron los motivos de una nueva separación, esta vez de Candela Arizaga después de varias situaciones de tensión que se han vivido en las últimas semanas.



La noticia la reveló el periodista Juan Etchegoyen, quien dio a conocer el detrás de escena de la situación y reveló cuáles fueron los motivos de la ruptura entre el cantante y su pareja.

L-Gante: qué pasó con Candela

“¿Te acordas que cuando L-Gante fue de sorpresa a lo de Wanda te conté que ya estaban en crisis? Bueno, ahora están separados y me animo a confirmarlo”, conto Etchegoyen.

“La relación de Elian y Candela está rota, por lo menos a esta hora. Pregunté si esto es definitivo y me dijeron que sí. Candela sospecha de varias infidelidades y decidió dejarlo y le habría dicho algo, así como ‘a mí no me vas a hacer lo mismo que le hiciste a Tamara’”, agregó.

“Encima -prosiguió el periodista- Elian se fue de viaje a Europa y nunca le dijo de ir a Candela, lo que también la enojó justo después de lo sucedido con Wanda donde la esposa de Icardi no le permitió el ingreso a Elián a su casa”.

“Ante esta situación que te cuento, ella optó por cortar de raíz la relación y me dicen que él cuando regrese a Buenos Aires intentará reconquistarla pero ella está tan furiosa que ya lo dejo de seguir”, concluyó.

El detonante de la separación de L-Gante y su novia Candela:“No me vas a hacer lo mismo que a Tamara”

Fuente: Telefe Noticias