Santa Fe espera recuperar $ 200 mil millones de Nación

El gobernador Maximiliano Pullaro ratificó la decisión de acompañar las dos futuras leyes que discute el Senado y estimó que el impacto será de $ 200 mil millones para el segundo semestre en la provincia, parte de los cuales fueron detraídos por los cambios de Ganancias votados sobre el final del gobierno de Alberto Fernández y que estaban incluidos en el Presupuesto provincial.

Bajo la premisa de que no se le pueden negar instrumentos de gobierno a la gestión nacional, el gobernador opinó que habrá respaldo a las dos normas: la ley Bases y la reforma fiscal.

"Estoy convencido que hay que darle las herramientas que necesita el gobierno para llevar adelante los cambios que la sociedad demanda. Ningún gobierno, ninguna economía ni nacional, ni provincial, ni familiar puede sostenerse si gasta más de lo que le ingresa. En el caso del Estado nacional se sostiene con emisión monetaria o con crédito internacional que ya no hay más para la Argentina con lo cual el presidente Javier Milei está llevando adelante un profundo ajuste en la República que ha impactado muchísimo en las 24 jurisdicciones", admitió. Se mostró esperanzado que "con modificaciones" en el Senado avanzará en la ley Bases.

Dijo esperar que se pueda firmar el Pacto de Mayo el 25 en Córdoba. "Si no se llega con la ley será unos días después" explicó aunque confirmó que todavía no tiene la invitación oficial de la Casa Rosada. "No solo pensamos en un pacto en lo tributario, lo fiscal sino además que podamos debatir el modelo productivo que tiene que tener nuestro país para salir adelante. Estamos convencidos que Argentina sale adelante con más producción; sale adelante si tenemos más industria, más campos y más comercio pero fundamentalmente si tenemos más empleo y crecimiento económico", recalcó.

"Vamos a participar"

"Vamos a participar del diálogo y del debate del Pacto de Mayo. Pero también, respecto a los 10 puntos que plantea el presidente Milei, queremos agregar algunos como el fortalecimiento y el robustecimiento del sistema productivo de Argentina porque para nosotros se sale adelante con producción. También queremos agregar el financiamiento del sistema educativo argentino porque vamos a salir si tenemos mejor educación, mayor calidad educativa, y para eso es importante el financiamiento desde Nación", señaló el mandatario.

Reiteró las diferencias planteadas por Santa Fe en la discusión de ambas leyes. Insistió en que irá hasta la Corte Suprema de Justicia para exigir que Nación pague lo que corresponde a Santa Fe.

Ante la consulta de El Litoral sobre el impacto para Santa Fe de la ley impositiva en debate en Senado, lo situó en $ 200 mil millones entre moratoria, blanqueo y Ganancias. Adelantó que habrá leyes provinciales para acompañar blanqueo o moratoria pero subrayó que no hay lugar para subir impuestos provinciales. "Tenemos que bajar la presión fiscal porque creemos en la producción y bajando la presión fiscal, nuestras empresas van a salir fortalecidas", subrayó.

Además prometió seguir ajustando el gasto y trabajar para ser más eficiente en la ejecución presupuestaria.

CON INFORMACION DE EL LITORAL.