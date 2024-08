«Es una visión que no comparto»: Guillermo Francos salió a responderle a Macri sobre el «entorno» de Milei

Guillermo Francos se desentendió de los cuestionamientos que Mauricio Macri dirigió al “entorno” de Javier Milei, argumentando que, aunque el presidente “tiene un grupo de dirigentes cercanos”, llamarlos así “sugiere que lo rodean y le impiden ser objetivo”. “No creo que sea el caso. Son visiones. Lo mismo podría decirse de su gobierno, que tuvo funcionarios que no funcionaron, pero su contribución fue importante”, reflexionó.

En relación con la elección de Río Negro para la planta de Gas Natural Licuado, Francos desestimó que la decisión de las petroleras tuviera la intención de perjudicar a la administración bonaerense. “Kicillof está equivocado”, afirmó, y explicó que “YPF y Petronas evaluaron cuál era la mejor ubicación”. “Sin considerar el RIGI, la provincia de Río Negro ofrecía mejores condiciones técnicas y era más eficiente para la inversión”, argumentó.

En cuanto a Venezuela, Francos expresó su sorpresa por la falta de declaraciones de la expresidenta. “Me llama la atención que una dirigente de su calibre no haya expresado su posición política. Tal vez no tiene una postura definida sobre el tema”, evaluó.

El funcionario está a la expectativa del discurso de Cristina Kirchner este sábado en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, en México. “Eso me interesa”, afirmó.

Tras la reaparición de Mauricio Macri y el relanzamiento del PRO, Francos destacó el compromiso del expresidente con el gobierno actual y su intención de “aportarle su experiencia” a Javier Milei. Aunque Macri lanzó algunas críticas, celebró la claridad del mandatario libertario en cuanto a sus ideas y la mejora de los indicadores macroeconómicos. Consultado sobre el regreso de Macri a la política, Francos señaló que escuchó a “alguien muy comprometido con Argentina”. “Fundó un partido que sigue activo y está enfocado en el cambio; quiere aportar su experiencia a Milei”, añadió.

En declaraciones a LN+, Francos se refirió al grupo cercano de Milei, aclarando que son “dirigentes más cercanos” a quienes se les exige “trabajo y resultados”. “Desde otros sectores políticos se intenta ocupar ciertas posiciones, pero al presidente o a quienes trabajan con él les parece que no. Llamar eso ‘entorno’ es una visión de Macri que no comparto”, respondió Francos, recordando que en la presidencia de Macri también hubo “funcionarios que no funcionaban y por algún motivo no pudo sostener el cambio”.

