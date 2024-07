Cristina Fernández de Kirchner recargada

La exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reapareció en una entrevista tras la sanción de la Ley Bases y cuestionó con dureza la política económica de Javier Milei.

La dirigente apareció en el canal de streaming Gelatina, con motivo de los 50 años de la muerte de Juan Domingo Perón. Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad para atacar al Gobierno.

"El superávit fiscal es cada vez más trucho: las energéticas le están pidiendo que les paguen y a las provincias no le están girando nada, cero pesos", disparó.

Para la exmandataria, el Gobierno "se quedó en la Guerra Fría" y aseguró que "el único que piensa que el problema es el déficit fiscal es el presidente".

"Sigue atado a un mundo que no existe. ¿Cómo se para Argentina frente al mundo que se viene, que está muy cambiado?", sostuvo Cristina Kirchner.

Asimismo, planteó que el gobernante "es sostenido únicamente por los capitales, porque propone cosas insólitas, que no estarían funcionando" y cargó contra el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI): "No va entrar un miserable dólar porque resultar ser que los que vengan a invertir pueden liquidar todas las exportaciones".

De todas formas, aclaró: "Yo no quiero que fracase, espero que corrija, si no alguien lo va a hacer". "En ese mundo no podemos seguir pensando que la amenaza es el comunismo, porque parecés disociado de la realidad. Espero que los hechos se impongan”, completó.

CON INFORMACION DE MDZOL.COM