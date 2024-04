Malena Galmarini afirmó que Javier Milei “mintió” y predijo que “va a desaparecer la clase media”

Malena Galmarini, quien fuera titular de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) durante el gobierno de Alberto Fernández, cruzó este sábado al actual presidente, Javier Milei, por las medidas adoptadas en estos cuatro meses de gestión. En este sentido, la dirigente del Frente Renovador afirmó que el mandatario le “mintió” a la gente, al tiempo que predijo que “va a desaparecer la clase media”.

Al evaluar la situación política y económica de la Argentina durante la gestión de La Libertad Avanza, Galmarini lanzó: “Milei mintió. Le dijo (a la gente) que iba a hacer algunas de estas cosas, no todas”. “Decía que no le iba a pegar a la gente, a la clase media y a la trabajadora”, advirtió la esposa del exministro de Economía y excandidato presidencial por Unión por la Patria, Sergio Massa, quien perdió ante Milei en el balotaje del año pasado.

“La brutalidad que estamos viviendo es una redistribución del ingreso que amplía la brecha de desigualdad”, puntualizó Galmarini en declaraciones a Radio 10. En esta línea, continuó: “Creo que vamos a terminar este gobierno con una Argentina de una grieta entre ricos y pobres”. Además, tildó al Gobierno de ser “un gran improvisador”.

Galmarini también realizó una autocrítica puertas adentro del peronismo. “Creo que en las últimas décadas no pudimos ver que venía cambiando el humor de la sociedad, que no la estábamos representando del todo”, analizó. Tras lo cual reconoció: “En el último tiempo no llevamos tantas soluciones para que crean que merecíamos otra oportunidad”.

Por lo tanto, la exfuncionaria consideró: “Es momento de sentarnos todos, sobre todo quienes tienen mayor responsabilidad, para pensar qué nos pasó en el camino”, recalcó. En la vorágine de representar a las minorías que no estaban siendo visibilizadas dejamos de representar a la mayoría”, siguió. Y sugirió que “puede ser un momento para reinventar el peronismo”.

“Tenemos que buscar las soluciones a lo que hicimos mal rápido; que presentar un proyecto de unidad nacional”, planteó Galmarini. Además, aseveró: “Sergio y yo no nos vemos candidatos hoy porque hablar de candidaturas sin resolver lo que pasa es hablar de una derrota”. Y de inmediato, aclaró: “No sé si quiero ser candidata, a mí no me importa los cargos”.

Por último, la extitular de AySA advirtió: “Dentro de un año tenemos elecciones. Si gana Milei y nos mete diputados y senadores obviamente no nos necesita más”. Si bien afirmó que quieren que le vaya bien, no creen “que así le va a ir bien a la gente que le tiene que ir bien, que es la gente de a pie”. Y si al peronismo no le alcanza para ganar “hay que correrse un poquito y ampliar más”, concluyó.

Con información de www.elintransigente.com