¿Pullaro pasa la motosierra?

A nueve años del primer Ni Una Menos, las políticas públicas de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad de Santa Fe se desvanecen. Trabajadoras y trabajadores denunciaron que se encuentran en "una situación muy grave, frente al vaciamiento casi total" del área con las 24 cesantías del año pasado a las que se sumaría una nueva ola de 50 despidos bajo la administración de Maximiliano Pullaro.

Se trata de mujeres, varones y mujeres trans, lesbianas, gays, no binaries y personas del colectivo LGBT+ que fueron designadas como planta permanente en Rosario, Santa Fe y Reconquista a través del acuerdo paritario del 2023, con conocimiento de la gestión anterior y también de la actual, en el período de transición. Los empleados y empleadas del área se declararon en estado de alerta y asamblea con quite de colaboración en el lugar de trabajo, "a la espera de una respuesta favorable". También informaron que no hubo reemplazos para las tareas que realizaban las 24 personas que fueron despedidas en enero pasado,

Además, le remarcaron a Rosario/12 que, en relación con el "acta paritaria que se configura con fuerza de ley, resulta contradictorio que la misma fuese aprobada por el actual gobernador Maximiliano Pullaro que al momento de la votación cumplía funciones como diputado provincial y hoy desconoce dicho acuerdo".



Diez años después del nacimiento de la expresión de repudio ante el femicidio de Chiara Páez, ocurrido en Rufino (departamento General López, a 260 kilómetros de Rosario), el movimiento feminista y transfeminista de la Secretaría replicó que, este 3 de junio (3J), "sin trabajadorxs, no hay ni una menos".

Narcocriminalidad y repudio a las políticas de Milei

Una trabajadora del área apuntó contra la administración de Pullaro y sostuvo que "lo que nos resulta llamativo es que esta gestión plantea como uno de sus ejes principales la lucha contra el narcotráfico y hay una cuestión que no se visibiliza y es que mujeres, niñeces y diversidades se ven afectadxs por dicha problemática". Al respecto, especificó: "Somos los equipos de profesionales y equipos técnicos quienes trabajamos diariamente para acompañar las consecuencias que eso genera".

En ese sentido, detalló: "Trabajamos con mujeres que son víctimas de violencia de género, con madres que pierden a sus hijos por el narcomenudeo, con familias amenazadas, con mujeres en contexto de narcocriminalidad".



Como parte del reclamo, el colectivo también recordó y cuestionó: "El presidente Javier Milei dio de baja al Ministerio de Género y Mujeres y en cada discurso que proclama deja en claro cuestiones en contra de los derechos logrados y adquiridos para mujeres y diversidades. Este modo de accionar del gobierno provincial, nos hace pensar que está en un punto un poco alineado a la gestión nacional".

Las convocatorias se multiplican a lo largo del país, centradas en el ajuste, el hambre y la violencia que el mandatario ejerce desde su asunción. También se exige justicia por los crímenes de odio de Andrea Amarante, Pamela Cobas y Roxana Figueroa. “Este año nos convocan los números alarmantes que tiene nuestro país bajo el gobierno de Javier Milei”, dijeron los movimientos en un comunicado, según publicó Somos Télam.

con informacion de EL DESTAPE WEB.