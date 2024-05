Ricardo Canaletti justificó su estallido y la siguió contra Eduardo Belliboni: "Es un vago que vive de los pobres"

En la previa al paro general que se llevó a cabo este jueves contra la "Ley Bases" y las medidas del Gobierno de Javier Milei, el periodista Ricardo Canaletti protagonizó un tenso momento con el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni. Más tarde, el comunicador salió a defender su postura contra el referente social y aseguró que es una persona "que vive de los pobres".

El histórico conductor de "Cámara del Crimen" fue invitado al programa de Jonatan Viale, "¿La Ves?", que se emite por TN. Allí fue consultado por el cruce que mantuvo con Belliboni en el ciclo Mañanísima, conducido por Carmen Barbieri, donde lo tildó de "víbora", aseguró que "jode al país" y pidió que lo sacaran del aire.

Al justificar su reacción, Canaletti manifestó: "¿Ustedes lo conocen a Belliboni? Es un vago, que no labura, un mentiroso, que vive de los pobres y que no representa a nadie".

"Tiene un bolsillo vacío para mostrar que es pobre y otro bolsillo lleno de plata que retiene de la intermediación (de planes sociales), que es directamente un robo desde una década, por lo menos", continuó. En esa línea, sostuvo que el Estado "le dio dinero a él para darle a los pobres, que dependen de él como si fuera un capanga y que en realidad se queda con la plata de los demás".

Además, afirmó que "no tiene respeto" al dirigente piquetero, ya que él respeta "a la persona que a la mañana, a la tarde o a la noche están trabajando, o al que está buscando laburo".

Canaletti recordó otras situaciones en las que se cruzó con el referente de izquierda y afirmó que "no habían sido así", pero que no soportaba que "en la víspera de un paro, este esperpento y ladrón de ilusiones venga con el mismo discurso", sobre el cual aseguró que es "una mentira".

Por último, le dejó un mensaje a aquellas personas que lo chicanean y de manera despectiva le piden que solo se dedique a hablar de casos policiales. "Yo vivo en este país, y me ajusto como todos porque la plata no alcanza. Pero voy a seguir hablando de política porque me interesa, es un idiota el que no se ocupa de la cosa pública, y porque no puedo soportar más a tipos como Belliboni", completó.

El cruce entre Canaletti y Belliboni

"Estás acostumbrado a no laburar. Sos un juntapulgas que vive de los pobres, andá a laburar. Sáquenlo del aire", le había recriminado -a los gritos- Canaletti al dirigente del Polo Obrero cuando se preparaba para salir en un móvil en el programa de Barbieri.

“Podemos tener un debate sin tener a este tipo ahí que encima no aporta nada. Es más, jode al país. Jode a la gente y encima te viene con un discurso sibilino y de víbora que es”, continuó en llamas el periodista especializado en policiales.

"Lo quiero escuchar a Eduardo", replicó la conductora, lo que provocó aún más la indignación de su panelista. “Ah, ¿lo querés escuchar?”.

Pero Canaletti no cesaba con sus críticas y la situación generó que Belliboni le responda: "Si no quiere debatir no insulte. Usted es una bacteria, tiene un problema conmigo, nos encontramos donde y cuando quieras".

