Pablo Moyano se niega a formar parte de una mesa con el Gobierno de Javier Milei: «Es una chantada más»

El sindicalista Pablo Moyano rechazó enérgicamente la reciente convocatoria del presidente Javier Milei al Consejo de Mayo, y calificó la maniobra como «un manotazo de ahogado» y «una chantada más». Moyano arremetió contra la iniciativa presidencial destinada a reunir a distintos actores sociales y políticos para trabajar en proyectos legislativos.

«Ni lo escuché ni lo vi, es algo más fuerte que uno. Ya no lo puedo escuchar al presidente. Pero me han comentado que ha llamado a un Consejo de Mayo. Creo que es un manotazo de ahogado, una chantada más, ridícula, que hace el presidente», declaró Moyano hoy en una entrevista para la radio AM 750.

El líder camionero recordó el comportamiento del presidente en los últimos 6 meses y argumentó que el presidente argentino se dedicó a extorsionar y presionar a gobernadores y senadores, y que ahora busca un acercamiento conciliador para llevar adelante su reforma. «Hace 6 meses era a todo o nada. Se la pasó extorsionando, apretando, insultando, a los gobernadores y a los senadores, y ahora, haciéndose el buenito, hace un llamado para llevar adelante la reforma», añadió el sindicalista.

Moyano desmintió las intensiones del Gobierno de entablar diálogos con la oposición

La creación del Consejo de Mayo, anunciada por Milei en un acto en Córdoba, fue presentada como una herramienta para materializar los principios del Acuerdo de Mayo. Sin embargo, Milei condicionó su implementación a la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal, algo que Moyano ve con escepticismo y critica duramente.

«Es un manotazo de ahogado que creo que va a fracasar nuevamente. Sentarse en una mesa con la UIA, con los bancos, con un representante de los gobernadores que va a designar el Gobierno, con un diputado o diputada que va a designar el Gobierno, no tiene sentido», explicó el vicepresidente de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF).

El gremialista hijo de Hugo Moyano dejó clara su postura personal sobre la convocatoria presidencial, afirmando que no asistirá al Consejo. «Yo, en forma personal, no voy a asistir. Luego, la CGT institucionalmente decidirá los pasos a seguir, pero vuelvo a reiterar: es un manotazo de ahogado ya que no ha podido llevar adelante la reforma que quiere llevar adelante el Fondo Monetario Internacional, no le dan los votos, y por eso hace este llamado. Creo que no tiene sentido», sentenció.

Moyano también responsabilizó al Gobierno por no haber logrado aún la sanción de la Ley de Bases. «Solo le sirve (al Gobierno) la provocación, el insulto, y a nadie le gusta que lo apreten, que lo extorsionen, y esos son los resultados en el Congreso. No puede sacar una ley después de seis meses», relató el dirigente sindical.

«Yo creo que todos estos movimientos que está haciendo el Gobierno, esta payasada que ha convocado el presidente, demuestra que no tiene los votos. El objetivo nuestro es que los 33 senadores y senadoras de Unión por la Patria más los cuatro o cinco que se necesitan, ojalá se llegue a ese número y se rechace esta ley. Que vuelva a Diputados y se discuta el año que viene», concluyó.

