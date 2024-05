La Libertad Avanza, entre el silencio y el rechazo a los cantos de sirena de Unidos para Cambiar Santa Fe

Tras el doble convite de la vicegobernadora Gisela Scaglia y el presidente de la UCR, Felipe Michlig, para que La Libertad Avanza se sume al frente Unidos para Cambiar en Santa Fe, el silencio de referentes mileístas en la provincia puso paños fríos al juego de seducción.

El viernes pasado, tras la presentación del programa Empleo Joven en Rosario, la futura presidenta del PRO de Santa Fe abrió las puertas a la tropa libertaria: “Ojalá podamos ampliar más Unidos para que La Libertad Avanza sea parte”, sostuvo, sumándose así a la propuesta que hizo el presidente del radicalismo y principal aliado del gobernador Maximiliano Pullaro.

Ni Romina Diez, principal referencia que el presidente Javier Milei y su hermana Karina tienen en la provincia, ni el diputado nacional Nicolás Mayoraz, acusaron recibo. Sin embargo, los rumores de un acercamiento, al menos con un sector, crecieron cuando la diputada nacional de LLA Rocío Bonacci se sentó a la vista en el acto gubernamental que encabezó la vice santafesina.

Desde ese espacio de la LLA de Santa Fe confirman una buena relación con Scaglia en términos personales, pero ponen paños fríos a la posibilidad de un acuerdo: “Nunca hicimos alianza con el socialismo, ni con el radicalismo alfonsinista y veo difícil que eso pase ahora”, dijo José Bonacci, padre, apoderado del sello Unite y proveedor del andamiaje partidario que permitió la candidatura presidencial de Javier Milei y que la LLA compita en Santa Fe y otras provincias. Y con algo de ironía, disparó: “Alguien tiene que ser oposición en Santa Fe”.

Quién se suma a La Libertad Avanza

Es más, Bonacci padre sostiene que el frente que más densidad política tiene hoy es LLA: “El tema no es dónde está LLA sino quién se suma a nosotros. Si quieren venir el PRO y el radicalismo, somos un espacio de diálogo, los esperamos”, retruca. Ahora habrá que ver si esa posición es la que finalmente adoptan todos los sectores libertarios en Santa Fe. Menos de dos semanas atrás, Karina Milei encabezó una escala del Sello Propio Tour en Rosario y dejó avanzado el trámite de inscripción de La Libertad Avanza en Santa Fe. La anfitriona fue Romina Diez.

La encrucijada

Sectores de la mesa chica de Unidos buscan encausar a los libertarios en el andarivel oficialista. Y es que aún con el amplio margen electoral que construyó la alianza que llevó a Pullaro a la Casa Gris, con la mirada puesta en las elecciones del año próximo, no dejan de interpretar que LLA podría restarles votos. El componente del electorado que eligió a Pullaro y el que votó a Milei se cruzan y su composición es similar. Desde el núcleo Unidos no quieren perder peso en ese registro.

“Ante el riesgo de no ganar, unirse”, dicen quienes impulsan el vínculo y sostienen que, aunque parece mucha la distancia entre algunos partidos que integran Unidos y LLA, el ejemplo del acuerdo con el PRO achica el recorrido. Para sectores como el socialismo, una participación común con el partido amarillo era impensada y ahora conviven. Entonces, ¿por qué no replicar esa apertura con el mileísmo?

La agrupación libertaria tiene su propia encrucijada. Debe definir si le conviene mantenerse como oposición con identidad propia en la provincia o agrandar su bloque de acción y ganar protagonismo y músculo político.

En la primera alternativa todavía tiene poco margen de acción. Con mayorías en ambas cámaras, Pullaro no siente que LLA pueda restarle gobernabilidad. Pero, además, LLA en Santa Fe no tiene peso ni una conducción unificada que le permita plantarse al oficialismo, ya que su identidad y desarrollo están asociados al gobierno nacional. La segunda opción, sin embargo, les permitiría en algún momento integrar el gobierno y ser parte del esquema del oficialismo.

CON INFORMACION DE LETRA P.