"Antisemita": una diputada del PRO acusó a su par de Unión por la Patria de utilizar "sionista" como insulto

La diputada nacional del PRO, Sabrina Ajmechet, cruzó duramente a su par de Unión por la Patria, Carolina Gaillard, durante el debate de la nueva ley de Bases que inició este lunes en la Cámara de Diputados. Denunció “un acto de discriminación”, detalló que Gaillard la había querido insultar utilizando la palabra “sionista” y la acusó de “antisemita”.

Gaillard venía de una discusión con la diputada de la UCR Karina Banfi, quien la mandó a tomar un ansiolítico por “estar sacada”. "Soy vehemente y pasional. No especulo jamás. Ni cocino leyes de espaldas a mi pueblo por eso el enojo de que decidan, con el aval del bloque de diputados de la UCR, votar por capítulos sin discusión particular. Por eso Karina Banfi me grita ‘tomá un rivotril’ en un acto machista y misógino lamentable de una colega se dice sorora", fue el descargo de la kirchnerista en X (exTwitter).

"Vos le dijiste ‘sionista’ como insulto a la diputada Sabrina Ajmechet y nos insultaste a mi también, que peleamos y pedimos por la liberación de los argentinos secuestrados por Hamás que viola y mata a mujeres como vos y como yo. Y dejalo acá, no te conviene que siga”, le respondió Banfi. También contestó Ajmechet, quien lanzó: “Te autopercibís vehemente y pasional, pero lo que sos es antisemita”.

Ajmechet ahondó en su denuncia en un una cuestión de privilegio: “‘Sionista, sionista, sos una sionista’. Eso fue lo gritó la diputada Gaillard en la comisión de Cultura cuando estábamos queriendo constituir la comisión y designar autoridades. Lo que hizo fue usar ‘sionista’ como ataque. Quiero hacer una cuestión de privilegio por el acto de discriminación que tuvo lugar en nuestra casa”, mencionó.

Luego explayó: “El antisionismo es antisemitismo, no se pueden amparar bajo la idea de que una cosa es el antisemitismo y otra completamente diferente el antisionismo. ¿Saben por qué? Porque los que son antisionistas lo que quieren es la desaparición del Estado de Israel, ¿quieren acaso la desaparición de cualquier otro Estado alrededor del mundo? No, sólo el del Estado de Israel, que es el único Estado judío que, además, es la única democracia de la región, es el único país en el cual las mujeres y gays pueden vivir en libertad”, estableció.

“Y quiero incluir acá también los dichos de la senadora (Lucía) Corpacci frente al candidato a Embajador para Israel, cuando le preguntó si iba a defender intereses argentinos o israelíes, porque el candidato es judío y rabino. Nunca se le preguntó algo así a un candidato a Roma. Eso es antisemitismo. (José) Mayans también llevó adelante hace pocos días un acto antisemita al comparar lo que está sucediendo hoy en Israel con el nazismo. Estamos muy preocupados porque el antisemitismo está en la Argentina y porque se expresa acá en la Cámara de Diputados y en Senadores”, añadió Ajmechet.

Carolina Gaillard respondió al tuit de Karina Banfi en el que le cuestionó la utilización de la palabra “sionista” como insulto: “Defiendo la libertad de expresión en serio, no voy a la comisión, hablo y me voy, en primer lugar. Y en segundo lugar la diputada Sabrina Ajmechet insultó a nuestra compañera Lorena Pokoik diciéndole antisemita. Eso es un insulto. Contá todo completo. Creo en los dos Estados y quiero la paz. Nunca la guerra. No te confundas”, discutió.

