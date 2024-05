Malena Galmarini amenazó a Javier Milei: «Nos veremos en Tribunales»

La ex titular de AySA, Malena Galmarini, anunció que llevará al presidente Javier Milei a los tribunales por difundir en las redes sociales a Sergio Massa, exministro de Economía, como «cocainómano». Galmarini exigió a Milei que se disculpe públicamente y lo amenazó: «Nos veremos en tribunales como con su bandita de secuaces. No le temo al poder».

El conflicto surgió a raíz de una publicación que Milei compartió en su cuenta de Twitter, en la que se acusaba a Massa de «cocainómano». Este hecho desató la indignación de Galmarini, quien instó al presidente no solo a eliminar el post, sino también a pedir disculpas. «Espero que el presidente Javier Milei no sólo baje el posteo reproduciendo una mentira espantosa sobre mi marido, que es parte de una causa judicial federal, sino que pida disculpas», expresó en su cuenta de Twitter.

Además de este enfrentamiento personal, la Concejala del partido de Tigre criticó la política exterior del economista libertario, señalando el reciente conflicto diplomático con el presidente de España. El presidente argentino había acusado públicamente a la esposa del presidente español, Pedro Sánchez, de corrupción, lo que provocó una escalada de tensiones entre ambos países.

Galmarini cuestionó la política exterior de Milei

«Además de agravar todos los problemas de Argentina en el ámbito doméstico, no trajo quilombo de todos los países con los que comercializamos: se bajó de los BRICS, se pelea con China, Brasil, México, España, y siguen las firmas», disparó la esposa de Massa en su cuenta personal de la red social X.

En un extenso posteo, la excandidata a intendenta de Tigre también expresó su preocupación por la imagen internacional de la Argentina bajo la administración de Milei: «Vergüenza en el mundo da mi querida Argentina». Además, criticó la actitud del presidente al considerarse el único conocedor de los problemas del país, y rechazó hacer política mediante ataques personales.

«Cree ser el único que sabe de sus problemas; pero la ética de la responsabilidad me impide meterme con sus cuestiones personales (que hace públicas y luego no se pueden preguntar). No hago política atacando con golpes bajos», Galmarini y luego sumó: «Se va a terminar la violencia del poder. La libertad democrática va a ganar esta partida».

Con información de www.elitransigente.com