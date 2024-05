l gobierno santafesino descontará el día a quienes adhieran a futuros paros

El gobierno de Maximiliano Pullaro anunció este miércoles que de aquí en adelante, todas las medidas de fuerza que se realicen y a las que adhieran los trabajadores estatales y docentes de la provincia, serán descontadas de los salarios. La novedad fue comunicada mediante una conferencia de prensa que ofrecieron a primera hora de la mañana, los ministros de Educación, José Goity; y de Gobierno, Fabían Bastía. Es más, Bastía aclaró que el paro nacional de este jueves no será descontado a los maestros que adhieran "porque no hubo tiempo suficiente" para comunicar la decisión. Pero ratificó que a futuro, todas las huelgas, sean del origen que sean, serán descontadas.

"El descuento (por el paro nacional de este jueves) no se va a aplicar porque el gobierno no logró comunicarlo. Éste es un gobierno que hace lo que dice. Nos enteramos de la adhesión al paro en el momento en que estábamos haciendo la oferta salarial en el marco de la paritaria provincial – explicó-. Nos parecía que interferir con anuncios en ese momento no era lo más prudente; no hubo tiempo para comunicar la decisión y sobre esa base es que este día no se descontará".

Pero a renglón seguido, reiteró que "en lo sucesivo, toda adhesión a paro nacional o provincial o de cualquier índole que se realice, va a ser descontado". El funcionario fundamentó la decisión al sostener que "la educación se defiende, y todos los cuestionamientos que se pueden hacer, se hacen con los niños en la escuela".

"Lealtad"

Al cierre de la conferencia, Bastía fue consultado sobre los cuestionamientos que funcionarios de la actual gestión formulaban contra la anterior, precisamente, por la decisión de descontar los días.



"Ése es un problema del gobierno anterior. Nosotros hacemos lo que decimos. Avisamos y decimos cuál es la medida que vamos a aplicar; actuamos con mucha lealtad. No sorprendemos a nadie. Prueba de ello es que como no llegamos a comunicar la decisión, no se va a descontar el día de hoy - reiteró-. Este es un gobierno que cumple su palabra".

Indagado concretamente sobre miembros de la actual gestión que habían criticado a Omar Perotti por descontar el día, Bastía respondió: "Hay que ver las condiciones en las que se dio el descuento; cómo fueron las condiciones con las que se trataba a los docentes, y qué lugar ocupaba la educación en esa gestión. Para nosotros es un valor supremo", concluyó.

Premio y confianza

A su turno, Goity aclaró que si bien no se descontará el día a quienes adhieran al paro nacional docente de este jueves, la ausencia sí impactará en el cobro del Premio a la Asistencia Perfecta. Por ello justificó la instrumentación, nuevamente, del sistema de declaraciones juradas que los maestros deberán completar, si trabajaron normalmente la jornada.



El ministro volvió a defender la "confiabilidad" del sistema de declaraciones juradas. "Es absolutamente verídico; es un instrumento que es habitual y que el Ministerio ya viene utilizando desde hace tiempo. Es un mecanismo válido, trazable, consistente y confiable. Un docente que toma posesión del cargo se anota en los concursos y lo hace mediante esta misma herramienta", ejemplificó.

- ¿Puede el Ministerio constatar si el docente que la completó fue efectivamente a trabajar? ¿O se apela a la sinceridad del docente? - consultó El Litoral.

- Sabemos lo que es una declaración jurada; los docentes saben lo que significa firmarla y lo hacen en un montón de situaciones.

- ¿Qué sucede si detectan que el docente mintió? - preguntó otro colega.

- (Bastía) Pero el falseamiento de un documento es una falta gravísima…

- ¿Pero cómo se detecta esa eventual falsedad? - se insistió-

- (Bastía) Hay mecanismos… Lo que pasa es que estamos en un acostumbramiento muchas veces desde los disvalores y no arrancamos desde el valor.

- (Goity) Quiero hacer una reflexión sobre esto… Los docentes no mienten; puede haber algún docente que cometa algún exceso o que mienta, pero son la excepción. Y hay mecanismos para poder validar esas excepciones; nosotros, a priori, confiamos en el docente. Y aquellos errores o falsedades que puedan existir, las vamos a considerar y las vamos a evaluar como corresponde. Pero no podemos estar sospechando del docente. Los docentes son nuestra salvaguarda; son quienes forman a nuestros hijos. Por lo tanto, debemos confiar en ellos.

- Si confiaran en los docentes, no hubiesen instrumentado el presentismo… - indagó un colega-

- El premio a la asistencia es un estímulo al docente que tiene un desempeño extraordinario, y lo dijimos claramente. Hay algunos que podrían no tomarse una licencia pero lo hacen. Pero la mayoría de los docentes están en el aula. Queremos bancar y sostener a los docentes en el aula. Hay que darles un reconocimiento material para que no todo quede en lo discursivo.

CON INFORMACION DE EL LITORAL.