Dólar blue alcista entra en calor: cómo seguirá la divisa y qué anticipa el mercado

El dólar blue experimentó un notable incremento la semana pasada. Subió $80, lo que marca la mayor alza desde enero y la tercera más significativa de 2024. Este comportamiento consolidó la tendencia alcista, llevando al dólar ilegal a su valor más alto en tres meses, superando los $1.100.

Así, la semana pasada, el tipo de cambio paralelo aumentó $20, cerrando la jornada del viernes en $1.090 para la compra y $1.120 para la venta, según un relevamiento de Ámbito. Con este aumento, la brecha con el dólar oficial se amplió al 26,3%, el nivel más alto desde el 27 de febrero. Esta semana estuvo influenciada por la sexta reducción de tasas del Banco Central (BCRA), liderado por Santiago Bausili. Tras conocerse que la inflación volvió a un dígito (8,8%), la autoridad monetaria decidió el martes bajar su tasa de política monetaria en 10 puntos porcentuales, situándola en 40%.

Economistas y analistas financieros consultados por este medio coincidieron en que esta medida impactó directamente en el incremento del dólar blue, debido a que mantener pesos e invertirlos en plazos fijos es cada vez menos atractivo. En la mayoría de los bancos, donde los retornos ya eran negativos, la tasa se ajustó al 30% anual, lo que equivale a un 2,5% mensual, muy lejos del 5% a 6% de inflación proyectada para mayo.

Dólar blue: qué anticipa el mercado

Leo Anzalone, director del Centro de Estudios Políticos y Económicos (CEPEC), no estima que haya grandes sobresaltos con el dólar blue esta semana. Sin embargo, explica que si bien la divisa "no tiene grandes niveles de atraso", con el pasar de los días sí se está atrasando y eso no es saludable en el mediano plazo para la economía, con lo cual podría haber problemas.

En esa misma línea se expresa la economista Elena Alonso, quien analiza que si bien el dólar blue subió la semana pasada, "lo hizo debido a que al bajar la tasa de interés tanto y dado los rendimientos de los plazos fijos, la gente se siente más segura guardándose los dólares". Cabe recordar que, algunos plazos fijos ya tocan tasas del 20%, y la gente se desplaza al atesoramiento en dólares.

Alonso comenta que, además, se empezó a hablar más de la dolarización, lo cual genera resguardo, miedo e incertidumbre, llevando a las personas a refugiarse en el dólar, que siempre nos ha hecho sentir seguros.

Dólar blue: cómo sigue la dinámica

Por otro lado, en cuanto a la expectativa del dólar blue, Alonso sostiene que "podría seguir tranquilo porque no hay tantos pesos circulantes. Aunque se cambie una inversión por otra, la gente ha tenido tanto aumento en sus costos diarios que esos pesos sobrantes se fueron achicando debido a esta situación".

Respecto del atraso cambiario, creo que hubo una inflación en términos de dólar muy alta debido a la inflación en pesos que hubo en los primeros meses del año y en diciembre. Esto puede generar la percepción de un dólar barato en comparación con esta situación, pero no veo la posibilidad de que el gobierno haga un aumento devaluatorio, especialmente con la inflación a la baja.

En este contexto, Alonso considera que el reacomodamiento de costos y precios de venta está siendo dejado en manos de las empresas para que busquen ser más competitivas. También desliza que el Estado debería intervenir reduciendo impuestos para darles un alivio, pero no cree que esto ocurra a través de un ajuste en el tipo de cambio.

Respecto a la tasa y el dólar, nosotros Anzalone observa que es, por lo menos, un resultado colateral que le viene bien al Gobierno. El problema no es el dólar oficial, explica, el cual considera que seguirá con un crawling peg del 2% mensual, ni tampoco el blue. "Acá lo que hay que observar son los financieros, porque son los menos encepados".

"Entonces, cada vez que baja la tasa, los movimientos se dan ahí, el que hay que observar es el CCL. ¿Por qué es un resultado colateral beneficioso? Porque cada vez hay un recorte, sube un poco el CCL, que es el que mira el campo, ya que ahí liquida un 20%, si el campo liquida, el gobierno obtiene dólares", desliza el economista.

Así, la baja de tasas, no solo ayuda al Banco Central a mejorar su balance, sino también a mejorar la ecuación del campo y, por consiguiente, a dar estímulos a liquidar.

En lo que respecta al ámbito político, según explicó Alejandro Bianchi, fundador de AsesorDeInversiones.com, también afecta al dólar blue la posibilidad de que la ley Bases no salga para el famoso Pacto de Mayo y que podría posponerse para junio o julio, según dijo el presidente Javier Milei, lo cual generó "algún tipo de temor en el mercado".

Con información de www.ambito.com