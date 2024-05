Los docentes de Santa Fe recibieron la misma propuesta que los estatales y la pondrán a votación

Los gremios docentes -Amsafe, Sadop, UDA y Amet- recibieron por parte del Gobierno la misma propuesta salarial que horas antes habían escuchado los trabajadores de la administración central, consistente en un 18 % para el trimestre con base en el mes de marzo. Los porcentajes son un 9% en abril, un 5% en mayo y un 4% junio. Además, la garantía de que ningún trabajador va a tener un incremento salarial inferior a 75 mil pesos en los dos primeros meses (abril y mayo).

"Esto se pagaría con el salario del mes de mayo, los primeros días de junio, tanto la propuesta de incremento de abril como la de mayo. También está establecido que se traslada esta propuesta a los compañeros y compañeras jubilados en los mismos términos, y que se incorpora el pago del proporcional de vacaciones a todos los compañeros reemplazantes, que se abonaría dentro de los primeros 10 días del mes de junio", completó Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafe Provincial, acerca de los detalles de la propuesta.

El dirigente planteó: "Hemos rechazado en la paritaria cualquier intento de descuento de los días de paro. En esto somos categóricos. El gobierno de la provincia incumplió un acta paritaria que es la de 2023, por lo tanto hay sobrados motivos para haber llevado adelante una medida de fuerza y el gobierno no tiene la legitimidad para descontarnos ese día de paro". También dijo que Amsafe puso reparos en la mesa de negociación el premio por Asistencia Perfecta, que "no es ni más ni menos que presentismo".

Consultado sobre cómo ponderan la oferta, Alonso prefirió no hacer consideraciones y dejar sujeta la definición a lo que decidan las bases en la votación en las escuelas. "Como todas las propuestas, la vamos a considerar y se definirá en la asamblea del miércoles, a las 18 horas", aportó. Y dijo que no sólo se analiza una oferta sino un contexto: "Cuál es la fuerza sindical que tenemos, de qué manera fortalecemos la organización y de qué manera mantenemos un vínculo con la comunidad educativa. Todo esto va a formar parte de los debates".

Paro nacional el jueves

Cabe recordar que los gremios provinciales contestarán al gobierno un día antes de llevar adelante el paro nacional del jueves 23 que convocaron todos los sindicatos, incluidos la Ctera -confederación madre de Amsafe-, como del Sadop Nacional, UDA, Amet y CEA.

"Vamos a llevar adelante este paro. Vamos a dejar bien en claro que tiene que ver con el incumplimiento del gobierno nacional con respecto no solamente a la no convocatoria a la paritaria nacional sino también al envío de fondos a las provincias, como el del Incentivo Docente, la no transferencia de Nación al sistema previsional", confirmó el titular de Amsafe.

Por su parte, desde el Sadop, Pedro Bayugar, dijo que el sindicato que nuclea a la docencia privada también definirá el miércoles por la tarde en una reunión de delegados cuál es la postura con relación al 18% de aumento propuesto por la Provincia.

"Discutiremos respecto a esta propuesta y todo lo que tiene que ver con lo que se ha venido discutiendo, como el 'premio', que nosotros le decimos que es presentismo, como así también en el anunciado descuento de los días de paro, que nosotros rechazamos y entendemos que es absolutamente inconstitucional", indicó Bayúgar, quién además señaló que el Sadop Santa Fe se pliega a la medida de fuerza del próximos jueves.

Goity pidió "dar vuelta la página"

El ministro de Educación, José Goity, consideró que "tenemos que mirar para adelante, y hay que tratar de dar vuelta la hoja. Fue lo que planteamos en la instancia paritaria para avanzar más en acuerdos y lograr regularidad de los chicos y las chicas en la escuela, aprendiendo".

Sobre el descuento de los días no trabajados, reafirmó: "Es tan legal y legítimo como el derecho a huelga. Por lo tanto, nosotros consideramos que tomamos una medida necesaria en este contexto y la ratificamos".

Sobre la oferta realizada, consideró: "Siempre fuimos muy claros, muy abiertos en cuanto a que hacemos el máximo esfuerzo posible en función de los ingresos de la provincia. Creemos que es una propuesta buena desde el punto de vista que llegamos al límite de nuestras posibilidades. Obviamente, no dejamos de desconocer que en un contexto nacional de pérdida de poder adquisitivo y de caída de los ingresos públicos, quisiéramos poder tener algo mejor, pero es la situación en la cual vivimos en el país".

El titular de Educación pidió diferenciar lo que es la negociación provincial con el paro del jueves, que es nacional. "Nosotros estamos hoy en una discusión paritaria local. Hemos hecho una propuesta y los gremios la están evaluando. Una vez que tengamos la respuesta de los gremios, evaluaremos qué pasa el jueves y cómo seguimos", señaló Goity. "No hay que complejizar o entorpecer la decisión que están tomando los gremios", agregó.

Despejar un semestre

Por su lado, el ministro de Economía, Pablo Olivares, abogó por ir recuperando un mayor plazo en las negociaciones, que no sea mes a mes. "Siempre lo deseable es tener discusiones que puedan adelantar el mayor plazo posible. Este es un año muy peculiar, muy complejo y es muy difícil tomar noción o reducir la incertidumbre que hay", dijo. Y añadió: "Estamos viendo que hay un camino hacia una mayor estabilización, pero todavía creo que falta. No es menor, en caso de ser aceptada esta propuesta, despejar ya un semestre".

"Esperemos que el contexto de la macroeconomía nacional ayude y que en el segundo semestre podamos tener un mayor horizonte. No digo para poder discutir un semestre, pero al menos en periodos que puedan ser bimestrales o trimestrales e ir recuperando una regularidad que nos permita ir cerrando más de un mes o posiblemente trimestres", completó.

CON INFORMACION DE EL LITORAL.