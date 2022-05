Dieta disociada completa para bajar 12 kilos en 30 días

PRIMEROS 10 DÍAS



(Durante estos 10 días se puede comer todos los alimentos que detallo a continuación.)

Fiambres: de todo tipo como por ejemplo salame, jamón, mortadela, etc.

Quesos: de todo tipo como por ejemplo roquefort, para untar, muzzarella, etc.

Carnes: de todo tipo como por ejemplo pollo, pescado, cerdo, etc. también se puede comer milanesas pero solo con pan rallado de gluten.

Huevos: fitos, hervidos, estrellados.

Verduras: solo de hojas verdes como por ejemplo lechuga, espinacas, berros, etc.

Tomates: solo 1/2 tomate por día

Ensaladas: se pueden condimentar con aceite, sal, limón, pimienta.

Pan: solo pan de gluten y no mas de 8 rebanadas o tostadas por día.

desayuno o meriendas: se puede tomar te, café, mate amargo o endulzado solamente con edulcorante.

Permitido: manies y aceitunas

Algo fresco: yogur descremado o gelatina dietetica

Bebidas: agua o graciosas dieteticas



SEGUNDOS 10 DÍAS



(En este segundo segmento nos coresponde lo mismo que lo anterior solo que le agregamos lo siguiente)



Arroz integral: solo una vez por semana.

Verduras: crudas o hervidas.

Fideos de gluten: sin sal pero si se le puede agregar crema de leche y queso.

Leche: 1/2 litro de leche descremada por día.

Bebidas: 1 vaso de vino tinto o blanco, 1/2 medida de whisky, 1 copa de champaña, 1 copa de sidra. solo una de estas opciones por día.

Frutas: 2 naranjas, 6 duraznos, 1 manzana, 6 ciruelas, frutillas, ananá, melón y sandia. solo una opción de cada una por día y sin mezclar.

Helado : solo tres bochas por semana.



TERCEROS 10 DÍAS



Ya a esta altura vas a estar mucho mas delgada/o si se cumplió la dieta como esta especificada. Ahora se pueden agregar productos dieteticos como fideos o postres.

Ahora la dieta continua de la siguiente manera: 5 días de dieta y 5 sin hacer dieta, 4 días de dieta y 4 si dieta, 3 días de dieta y 3 sin dieta, 2 días de dieta y 2 sin dieta, 1 día de dieta y 1 sin dieta.

Con este ultimo proceso termina la dieta disociada.