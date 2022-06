Cómo operan los temibles partisanos ucranianos que aterran a los soldados rusos

The Economist

Los rusos tomaron la estratégica ciudad ferroviaria de Melitopol en el tercer día de la guerra, con una ruta aparentemente engrasada por los traidores ucranianos. El control de la ciudad, un segmento crucial del puente terrestre de Vladimir Putin hacia Crimea, ha resultado algo más complicado. Cada pocos días hay una noticia sorprendente: un tren blindado destruido y un ataque con granadas a un puesto de mando (18 de mayo); las vías del tren y una estación de radar voladas (22 de mayo); un mitin proucraniano (29 de mayo); y la casa de un colaborador alcanzada por una explosión (30 de mayo). Ucrania afirma que sus partisanos han matado a más de 100 soldados rusos tras las líneas enemigas en Melitopol. “Nuestro pueblo está haciendo todo lo posible para que la tierra arda bajo los pies de los ocupantes”, dice el alcalde de la ciudad, Ivan Fedorov, ahora a salvo en territorio controlado por Ucrania.

Melitopol es la capital no oficial de la resistencia ucraniana. Desde mediados de marzo, los mapas de guerra elaborados por el Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Estados Unidos, la muestran cubierta de franjas, lo que significa que es un territorio en el que actúan los partisanos. Pero no es ni mucho menos el único lugar en el que se han llevado a cabo este tipo de operaciones. En la vecina Kherson, una base aérea controlada por los rusos ha sido volada casi dos docenas de veces. En Enerhodar, Andrii Shevchyk, el alcalde colaboracionista, fue objeto de un intento de asesinato fallido. En Izyum, soldados rusos hambrientos fueron supuestamente obsequiados con tartas con pinchos por una anciana aparentemente amable, según una conversación telefónica entre un soldado ruso y su novia que fue interceptada por la inteligencia ucraniana; al parecer, ocho de ellos acabaron muertos. Cuando los rusos abandonan tanques o camiones de gasolina, los agricultores ucranianos los remolcan. Desde las regiones ocupadas de Donetsk y Luhansk llegan informes de explosiones en depósitos de armas.



Los incendios y explosiones en instalaciones militares dentro de la propia Rusia son, al parecer, cada vez más frecuentes. En muchos casos, las pruebas apuntan a la escasa seguridad contra incendios. Pero las fuerzas especiales ucranianas parecen estar atacando las cadenas de suministro en las provincias fronterizas de Rusia. Al menos en una ocasión, un helicóptero atacó una instalación de almacenamiento de petróleo en la ciudad rusa de Bryansk. Los funcionarios de Kiev se niegan a comentar las operaciones. Hablando extraoficialmente, un alto funcionario de los servicios de inteligencia dice que sería mejor hablar con un sacerdote: “Esto es obra de Dios. Dios está castigando a la Federación Rusa. Quizá no directamente. Tal vez no con sus propias manos. Tal vez tenga que usar helicópteros”.

La resistencia clandestina de Ucrania en los territorios ocupados está coordinada por una unidad de sus fuerzas armadas llamada Fuerzas de Operaciones Especiales (sso). La división se formó en 2015 después de que los intentos de actividad partisana fracasaran estrepitosamente en las primeras etapas de la guerra en el Donbás. Un antiguo operativo de la unidad, que pidió permanecer en el anonimato, dice que el trabajo se divide en tres partes: acción militar, operaciones de apoyo y guerra psicológica. “Digamos que la tarea es impedir que el enemigo traslade más reservas a Melitopol”, explica. “La sso asigna a las fuerzas especiales la tarea de volar un puente, pide a los partisanos que dañen la vía férrea y hace que las psy-ops [operaciones psicológicas] impriman folletos para decir que estamos vigilando. Así que al final, sólo la mitad de las tropas se atreven a venir”.

La fuente afirma que sus colegas dedicaron un tiempo considerable a preparar a posibles partisanos - “simples personas locales, pero con un secreto”- en los años previos a la guerra. Se niega a entrar en detalles sobre el entrenamiento, pero dice que los fundamentos pueden encontrarse en “Resistencia total”, un clásico manual de instrucciones de guerrilla escrito en 1957 para preparar a los suizos para una posible ocupación por parte de los países del Pacto de Varsovia. Un sitio web publicado por la sso ofrece trucos de vida para los guerreros clandestinos de Ucrania. Incluye consejos sobre cómo organizar la resistencia clandestina (atenerse a lo que se necesita saber), preparar una emboscada (asegurar rutas de escape claras) y hacer frente a la detención (mantener la calma y esperar lo mejor).

Vladimir Zhemchugov dirigió decenas de operaciones partisanas para Ucrania en su Luhansk natal en 2014-15, antes de ser mutilado por una mina y capturado. Dice que la resistencia actual mezcla soldados profesionales y voluntarios “60-40, en ese orden”. El Sr. Zhemchugov, que ahora ayuda a entrenar a los voluntarios, dice que las autoridades ucranianas habían establecido la estructura básica para una insurgencia en unos meses apurados antes de la guerra. Ahora existe una red de depósitos secretos de armas, casas seguras y potenciales simpatizantes en todo el país; en algunos casos, se cooptaron redes criminales. Pero la preparación fue menos exhaustiva de lo que podría haber sido. Al parecer, fue socavada por funcionarios que posteriormente se pasaron al apoyo de Rusia. “Los servicios de seguridad y la policía demostraron ser nuestro eslabón más débil”.

Al igual que en 2014, cuando estalló la guerra en el este de Ucrania, los servicios de seguridad rusos parecen haber echado mano de bases de datos militares secretas. En Kherson, los oficiales rusos visitan los hogares de los ucranianos que sirvieron en el ejército. Los que no han conseguido cambiar de dirección son detenidos, golpeados, torturados o algo peor. “Este trabajo no siempre es bueno para la salud”, dice la fuente de la sso. “Los riesgos son reales y no es un paseo por el parque”. Rusia también parece estar redoblando sus esfuerzos para acabar con la resistencia ucraniana, aumentando las detenciones y los castigos demostrativos. Pero las intercepciones publicadas por los servicios de seguridad ucranianos sugieren que algunos soldados rusos tienen miedo. “Todas las putas noches estamos luchando con grupos de distracción que entran en el pueblo”, dice un soldado a su amigo en una llamada. “Algunos de nosotros ya estamos hartos. Nos largamos de aquí”.

El Sr. Fedorov, alcalde de Melitopol, fue secuestrado por las fuerzas de ocupación antes de ser liberado el 16 de marzo en un intercambio de prisioneros. Dijo que la resistencia ucraniana seguiría atrayendo nuevos reclutas a pesar de los riesgos. Sólo uno de cada diez habitantes de Melitopol se ha pasado al otro bando, y eso no es una masa crítica, sugirió. Pero la verdadera fuerza de la resistencia ucraniana sólo se pondrá a prueba en una nueva fase de la guerra: si llegan suficientes armas occidentales, Kiev espera lanzar un contraataque para retomar el sur. El hermético oficial de inteligencia predice que el ejército clandestino de Ucrania demostrará ser una gran ventaja. Sugiere que las tropas de Vladimir Putin se verán obligadas a batirse en retirada. “Los rusos podrán escribir otra ‘Guerra y Paz’. Siempre me ha gustado mucho Tolstoi”.

