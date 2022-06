La indirecta de Patricia Bullrich de cara a 2023: ¿También contra la UCR?

Los cruces en Juntos por el Cambio están al rojo vivo. Tal es así que durante la última semana el ex presidente Mauricio Macri tuvo un cruce de palabras con Gerardo Morales, líder de la UCR y gobernador de Jujuy. El tema en cuestión fue por el rol de Hipólito Yrigoyen sobre el populismo aunque el debate se expandió y ahora Patricia Bullrich se metió en el medio.

La ex ministra de Seguridad presentó el día martes su equipo técnico y político a falta de más de un año para las elecciones 2023. Horas después fue a LN+, donde dejó un interesante análisis de sus dirigentes elegidos que va contra la Unión Cívica Radical y el ala PRO que lidera Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño que también irá por la precandidatura.

«En mi equipo no hay ninguno que se asuste, esa es la condición«, señaló la dirigente. Además, reiteró que «todos los que no estén en mi gabinete» son los que se asustan o tienen miedo a un cambio. Un detalle a tener en cuenta es que en el staff político que anunció hoy, no hay nadie que pertenezca o haya representado a la UCR, aunque si algunos están ligados con el Gobierno porteño.

«Si la argentina necesita un cambio y vos tenés un funcionario que te mide cada decisión que va a tomar y no tiene la decisión y valentía te atrasa los 4 años. Al terminar eso está todo igual», advirtió Patricia Bullrich que ante la insistencia de los periodistas aclaró que «no piensa en nadie en particular» sino que habla en un aspecto más general.

Patricia Bullrich se separó de Larreta

En medio de las críticas y cuestionamientos, Patricia Bullrich también puso el foco sobre Horacio Rodríguez Larreta. Si bien reconoció que tienen un buen diálogo, sus posiciones son alejadas. «No hablo de Larreta porque él tendrá que presentar sus ideas y convicciones. Yo no comparto eso de juntar el 70% del arco político porque es una desgracia para la Argentina, es más de lo mismo. Es un tema de cambio o no cambio. Si queres negociar con el 70% de la dirigencia no es cambio«, explicó.

