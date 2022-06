Esto deben hacer los inquilinos para conservar los subsidios en las tarifas de luz y gas

Desde la semana próxima, los inquilinos deberán inscribirse en un registro único para no perder los subsidios del Estado en las tarifas de luz y gas.

El trámite tendrá carácter de declaración jurada aunque se no exigirá que se adjunte el contrato de alquiler.

En los próximos días se abrirá un registro “que tendrá característica de declaración jurada, pero que no solicitará que se adjunte el contrato de alquiler”. "El registro se abre la semana que viene y esperemos que no sea un engorro más para el inquilino", resaltó el referente de los inquilinos.

“La inscripción al registro debe hacerla el propio inquilino, no el propietario. Esto tampoco tiene que ver con la registración del contrato de alquiler en la Afip, algo que siempre genera muchas situaciones conflictivas con los propietarios”.

De acuerdo a lo que ha trascendido en las últimas horas, el registro para seguir accediendo a los subsidios “se abriría la semana próxima el enlace en internet para poder inscribirse y completar esa declaración jurada de las personas que habiten y alquilen el inmueble que cuenta con el servicio". "Desde nuestra asociación pensamos que es un paliativo, una medida chiquita pero que ayudará al bolsillo de los que pagan el alquiler".

El Entre Regulador del Gas (Enargás) solicitará "solo datos de los inquilinos, priorizando que se mantengan todos los subsidios que se otorgan para energía. La cuestión de los contratos presentados ante la Afip correrían por un carril paralelo y se cruzarán datos aportados por inquilinos para evaluar la entrega de subsidios. Pero en un futuro, todos los contratos tendrán que estar registrados” ante el ente recaudador. Y remarcó que en la actualidad "no hay tanto porcentaje de registro en la Afip, no hay mayor control sobre eso".