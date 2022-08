La re re re de Castellano es la mejor noticia para Viotti

Sin duda alguna que el anuncio de Luis Castellano, de que va a buscar un cuarto período como intendente, despertó más alegrías que tristezas en el seno del Radicalismo de Rafaela y en gran parte de JxC.

”Va Castellano por que no tienen otro, es una demostración de debilidad si se tiene en cuenta que Perotti está peleado con Castellano y que no se pueden ni ver, pero antes de perder todo intentan aferrarse al poder de la única manera que mal que mal pueden dar algo de pelea, pero para nosotros es mejor, la campaña la vamos a centrar en eso, la gente está cansada de ver siempre las mismas caras y la sensación de un Castellano eterno por necesidad es lo mejor que nos puede pasar “, nos resumió un estrecho colaborador de Viotti, a quien la decisión de Castellano no lo sorprendió en nada.

La figura de Castellano está desgastada y no hay otro dirigente capaz de presentarse con expectativas, por lo que esta seguramente va a ser la elección más peleada de los últimos 30 años en Rafaela, y la posibilidad de que después de tanto tiempo Rafaela cambie de color político es una realidad más posible que nunca.

Cuentan los propios allegados a Castellano que antes de tomar la determinación de ir por su cuarto período, pidió un sondeo, y el mismo si bien no le dio números favorables, si le dio la posibilidad de revertir de aquí a las PASO su mala imagen y disminución de intención de voto que hoy tiene.

Las PASO van a ser el parámetro determinante para saber si Rafaela se va a liberar o no de un peronismo que tiene a la ciudad estancada y lejos del modelo que Castellano y su tropa intentan vender.

Rafaela es una ciudad que no crece desde hace mucho tiempo, sin nuevas fábricas y Pymes que den trabajo y sin una estructura que atraiga la llegada de inversores que tengan interés en invertir en Rafaela y de esa manera generar más puestos de trabajo. Todo lo que cuenta el gobierno municipal es un relato que muy lejos está de la realidad.

Solo hay que hacer un ejercicio y ver cuántas nuevas fábricas se instalaron en los últimos 20 años, para advertir que el número es hasta alarmante.

Castellano y su gobierno son la “máquina de impedir”, ello tiene su explicación, es parte de una forma de hacer gobierno que está reñida con las habituales de una ciudad que pueda desarrollarse y crecer con el potencial que Rafaela tiene, y eso la gente lo advirtió hace tiempo.



Castellano no tiene buena imagen y eso Viotti seguramente lo sabrá aprovechar, el desgaste en la gestión pública es importante .



Leonardo Viotti está ante una oportunidad histórica y con seguridad la unión de todos los actores políticos de la oposición será fundamental para terminar de una vez con la hegemonía de un partido que desde hace muchísimos años no deja crecer a Rafaela.

La decisión de Castellano de querer seguir atornillado al poder en forma eterna beneficia a Viotti y él y su grupo ya lo advirtieron, ahora solo es cuestión de unión y tiempo para que la ciudad tenga un Intendente de otro color político, y esa persona sin duda es Leonardo Viotti.