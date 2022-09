Las palabras de Corach chocan con la incapacidad del gobierno de Perotti, es decir, de su gobierno

El gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Seguridad, mantuvo el pasado jueves varias reuniones con representantes de las Fuerzas Federales y representantes de los gobiernos locales de Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria, Pérez e Ibarlucea, para profundizar y reorganizar los operativos conjuntos en barrios de Rosario, como así también en las localidades del área metropolitana. Del cónclave participó el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, y en declaraciones a un medio radial rosarino, que fueron levantadas por el portal rosario3, el rafaelino sostuvo que “el hecho de no negociar con el delito o con el narcotráfico, termina poniéndonos en un lugar difícil, porque nosotros no participamos de ese negocio”.

En la nota también recordó que no se llegó “a esta situación de la nada, como un plato volador que aterrizó, esto lleva años” y adelantó un mayor despliegue en las “zonas de conflicto, que necesita de mucho más músculo, nosotros estamos dispuestos a poner mucho más músculo, que no es más patrulleros … sino más gente, más gente interviniendo, más actividad estatal”.

En la charla el Ministro planteó también que la provincia “no puede actuar sola” en esta coyuntura delictiva.

“La reunión pasó por ver la manera de coordinar las acciones, diagramar los operativos en Rosario pero también en la zona de influencia. Lo que haya que invertir, la cantidad de móviles, la cantidad de policías a destinar, las fuerzas federales, la ubicación y reubicación. Cuando uno se da cuenta de que hay cosas que no funcionan, no se puede persistir en el error, hay que reformular las estrategias y por eso estaban todos los actores en la mesa”, evaluó Corach.

FORTALECER LA

JUSTICIA FEDERAL

“¿Puede la provincia sola contra el narcodelito?”, le consultaron: “Definitivamente no. Por ejemplo, lo que vimos hace algunos días de lo que pasa en el puerto, no es un problema exclusivo de la provincia de Santa Fe o de la ciudad de Rosario”, respondió.

“Hay que fortalecer la Justicia Federal, es la pelea que está dando el gobernador Perotti, lo mismo ocurre con el tema de los incendios en las islas. A su pregunta respondo que no, que no se puede en soledad”, amplió uno de los funcionarios más importantes de la gestión del gobernador Perotti.

“El hecho de no negociar con el delito o con el narcotráfico, termina poniéndonos en un lugar difícil, porque nosotros no participamos de ese negocio. Cómo discutir quién se queda con la torta si nosotros no estamos en esa discusión”, aseguró Corach.

El ministro analizó: “estamos trabajando sobre las consecuencias del narcodelito, es lo que sufrimos los santafesinos y las santafesinas”. Y luego advirtió: “Nosotros no nos vamos a sentar a negociar con las organizaciones narcodelictivas. Ese canal no está abierto”.

“Hoy estamos corriendo contra las consecuencias, pero la decisión del gobernador Perotti es no negociar con estas organizaciones”, sentenció luego.

MUCHO MÁS

MÚSCULO

El ministro Marcos Corach entregó una frase contundente respecto de las acciones a encarar en los puntos calientes de delitos y homicidios relacionados al narcodelito: “La intervención en las zonas de conflicto necesita de mucho más músculo, nosotros estamos dispuestos a poner mucho más músculo, no es más patrulleros”, afirmó. Y amplió que eso se traduce en “gente, más gente interviniendo, más actividad estatal”.

“No es que llegamos a esta situación de la nada, como un plato volador que aterrizó, esto lleva años”, referenció el ministro. “Entendiendo que la situación de Rosario es diferente, decimos que el abordaje no puede ser solamente de la provincia. De todo necesitamos más, es una discusión que nos aplica pero también nos excede. Nosotros hoy no podemos tomar una decisión ignorando al gobierno nacional”, agregó.

Y concluyó: “Hay un debate general que no se está dando y nosotros estamos corriendo de atrás con las consecuencias del delito”.

DECISIÓN

POLÍTICA

Más tarde, en su cuenta de red social, Corach, contó: “Hoy fui parte de la reunión de coordinación en seguridad con los comandantes de las fuerzas federales, la policía provincial y con los intendentes de Rosario, Pérez, Villa Gobernador Gálvez y Granadero Baigorria. Seguimos por la senda de articular y sumar esfuerzos”.

“Luego, participé de la inauguración del primer Centro de Despacho Remoto (CDR) que tuvo lugar en Funes. Una primera inauguración de muchas que vendrán en la provincia”.

“Porque sigue avanzando la implementación del SiCAD -el nuevo Sistema de Control, Atención y Despacho- de emergencias policiales, que va a aportar la tecnología necesaria para abordar el problema que está primero en la agenda de preocupaciones de los vecinos y de nuestro gobierno”.

“La seguridad requiere un trabajo integral: diálogo institucional, inversión, planificación e incorporación de la mejor tecnología. Y, por supuesto, decisión política. La que tiene @omarperotti y que respalda nuestro trabajo de todos los días”.

Con información de La Opinión