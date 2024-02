Preocupación por la existencia de jardines maternales irregulares en la ciudad de Santa Fe

Una denuncia realizada el jueves 4 de enero en la ciudad de Santa Fe, en la que una madre, reportó heridas en el cuerpo de su hija después de recogerla de un centro multiespacios ubicado en barrio Sargento Cabral, se desataron preocupaciones sobre la supervisión y regulación de los espacios maternales.

Al respecto, El Litoral entrevistó a Marcela Zeballos, licenciada en Gestión Educativa. En relación a esto destacó “la importancia de difundir la existencia de una ordenanza municipal del año 1998 que regula los jardines maternales en la ciudad de Santa Fe. Esta abarca no solo aspectos pedagógicos sino también edilicios, asegurando las condiciones adecuadas para el cuidado de niños de 45 días a tres años”, afirmó.



"La ordenanza surge por la necesidad de proporcionar cuidados especiales a estos niños tan pequeños. Utilizan pañales, están aprendiendo a caminar, carecen de lenguaje verbal y están expuestos a diversos riesgos", explicó la entrevistada. La normativa establece requisitos específicos para la infraestructura, como enchufes a alturas seguras y baños adaptados a la estatura de quienes concurren. Además, regula la cantidad de chicos por sala y la pedagogía adecuada para cada grupo de edad.

Sin embargo, Zeballos señaló que, después de la pandemia, proliferaron espacios de cuidado no regulados en gimnasios y clubes, donde no se cumplen las condiciones necesarias para garantizar un entorno seguro. "Hay espacios de cuidado donde los niños están mezclados, no están a cargo de profesionales, y la parte edilicia no está preparada para que estos niños estén en un lugar seguro", advirtió.

La preocupación principal radica en la falta de conocimiento por parte de los padres sobre la existencia de la ordenanza y la diferencia entre los jardines maternales supervisados y otros espacios de cuidado irregulares. "El tema es que los padres no están informados", lamentó la profesional. Según una investigación realizada, de más de cien espacios, solo 35 jardines maternales están debidamente supervisados y aparecen en la página oficial del Municipio.

Falta de control

La falta de control en los espacios no regulados es una preocupación adicional. "Los otros espacios no tienen ningún tipo de control porque no hay ordenanza para esos lugares", destacó Zeballos. Mientras los jardines maternales son sometidos a supervisión, incluyendo inspecciones regulares de condiciones edilicias y de seguridad, los demás espacios operan sin restricciones y sin ninguna regulación estatal.

La entrevistada hizo hincapié en la necesidad de concienciar a los padres sobre la importancia de elegir espacios maternales habilitados y supervisados. "Lo más preciado para una familia es el espacio en el cual están los niños, porque depositan toda su confianza en ese grupo de docentes que conforma el jardín maternal", afirmó. El llamado a las autoridades es claro: regularizar la situación de todos los espacios no supervisados y garantizar que cumplan con los requisitos necesarios para ofrecer un entorno seguro y educativo.

En respuesta a esta preocupación, la profesional, indicó que las nuevas autoridades de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Santa Fe están evaluando la situación. No obstante, mientras tanto, insta a que se realicen controles inmediatos en los espacios no supervisados para garantizar la seguridad y el bienestar de los niños.

Como consejo para los padres que están a punto de ingresar a estos espacios, Zeballos sugirió revisar la página del gobierno de la ciudad, donde se encuentra el listado de jardines maternales habilitados. Además, al visitar una institución, se les recomienda verificar si están inscriptos como jardín maternal y solicitar el número correspondiente, ya que cada lugar cuenta con uno. Este es un paso crucial para asegurarse de que el espacio elegido cumpla con los estándares necesarios para brindar un entorno educativo seguro.

Qué se sabe de la denuncia

Joana, madre de una niña de cinco años, denunció que fue a retirar a su hija a un centro multiespacios ubicado en Mitre al 5.700 de barrio Sargento Cabral y que la menor presentaba heridas en su cuerpo.

La grave denuncia policial se constató el jueves 4 de enero en la Seccional 5ta de la ciudad de Santa Fe.

La mujer –que publicó en las redes sociales su descargo y las fotos de la niña– relató que, al momento de retirar a su hija, el profesor que la recibió le comentó que la había mordido un compañero de dos años. Sin embargo, al levantarle la remera a la niña, quedaron a la vista varias heridas más en su espalda.

El multiespacio, dió su versión de los hechos, también a través de sus redes. Allí contó su versión sobre los hechos y también destacó las actividades que ofrece el lugar, con más de 30 años en la ciudad.

"Queremos llevar claridad a las familias de nuestro querido espacio Emilce R. Palacín sobre el incidente del pasado jueves 4 de enero en nuestras instalaciones.

Durante la jornada un alumno de 2 años agredió físicamente a una compañerita de 5. Los docentes presentes en el salón actuaron de inmediato, separando al niño agresor y brindando atención a la niña afectada. Cabe destacar además que se notificó a la madre.

Desde el Estudio Emilce R. Palacín, nos pusimos a disposición de la familia desde el primer momento y estamos dispuestos a colaborar con la Justicia si es necesario.

Con más de 30 años de actividades recreativas, siempre nos esforzamos por brindar un entorno seguro y amoroso para que los niños disfruten. Esta es la primera vez en más de 30 años que enfrentamos una situación angustiante, pero aclaramos que involucra la conducta de un niño sobre otro, y que los docentes actuaron de manera inmediata. Permanecemos a disposición de todas las familias como siempre lo hicimos"

CON INFORMACION DE EL LITORAL.