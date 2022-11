El dólar tarjeta no para de subir: qué precio pronostican en la City para los próximos meses

El Banco Central apura el "crawling peg" o devaluación moderada pero constante del tipo de cambio y los economistas anticipan un fuerte aumento del dólar Qatar, que se aplica a viajes y gastos en el exterior y que rondará los $400 a fines de enero.

El dólar Qatar subió en pocos días, desde su creación, de $319 a $334 el viernes pasado, a raíz de la devaluación constante del tipo de cambio oficial.

De cuánto será en los próximos meses del dólar Qatar

Desde la consultora Analytica, de Ricardo Delgado, estiman que el tipo de cambio que se aplicará a los viajes al exterior en noviembre tendrá un promedio de $339,3 y el último día del mes llegará a $389,9.

En tanto, en diciembre este tipo de cambio terminará en $372,1; en enero, en $396,7; en febrero, en $422,4, y en marzo concluirá en $449,7.

Tras una aceleración sostenida todo el año, la suba acumulada de octubre del tipo de cambio oficial fue del 6,4%, en las primeras ruedas de noviembre, el Banco Central elevó el ritmo de crawling peg a una tasa efectiva mensual promedio del 6,89%.

El dólar Qatar resulta de aplicar a los gastos con tarjeta, pasajes y compra de paquetes turísticos al exterior superiores a u$s300 por persona, además del impuesto PAIS (30%) y la percepción de Impuesto a las Ganancias (45%), una percepción extra a cuenta del Impuesto sobre los Bienes Personales de 25%.

La tardanza de algunos bancos en cobrar el impuesto

Ante una consulta de iProfesional, la Asociación de Bancos de la Argentina aseguró que "los bancos ya están implementando la percepción del 25% a los consumos mayores a u$s300".

"En tarjeta de crédito, el tipo de cambio que corresponde es el de la fecha de cierre del resumen donde se realiza la percepción, mientras que en tarjeta de débito es el de la fecha de la transacción. Esto es así desde el 13 de octubre pasado", remarca ABA.

Sin embargo, un banco local y otro extranjero respondieron off the record ante la misma consulta que todavía no terminan de implementar sus sistemas.

Para ABA, los bancos están cumpliendo "con independencia que estamos a la espera de la Resolución final de la AFIP".

En realidad, el sistema largó recién el 7 de este mes, y algunos bancos confiesan que siguen con problemas para aplicar el dólar Qatar.

Otro banco, europeo, en cambio, aseguró que "nosotros estamos aplicando la percepción sin problema. En tarjetas de crédito, aplicamos el dólar Qatar cuando el resumen del mes de cada tarjeta excede los u$s300. En tarjetas de débito, solo lo aplicamos cuando el ticket de compra excede los u$s300".

En qué está en deuda la AFIP sobre dólar Qatar

Los bancos y Fintech están aplicando el dólar Qatar por tarjeta y no por cliente, y se supone que la AFIP creará un sistema para que pueda aplicarse por CUIT.

Si algunos bancos o Fintech no cobran a tiempo la percepción del 25%, esta recaerá en el resumen de cuenta del mes en que se aplique en forma retroactiva, con lo que el tipo de cambio será más alto.

Sin embargo, desde ABA dicen que esto es difícil que pase, porque son muy pocos los clientes que gastan menos de u$s300 en el resumen de cada una de sus tarjetas.

Hay que tener en cuenta que en ese cupo de u$s300 se suman todos los gastos por servicios de streaming de proveedores del exterior, como Netflix, HBO, Spotify y Amazon Prime, entre otros consumos.

Una base de datos para consulta de bancos

La AFIP está trabajando en una base de datos con los consumos consolidados de los viajeros a Qatar, tomando en consideración los gastos con tarjeta de débito y crédito que le informan mensualmente bancos y Fintech, comentó Sebastián M. Domínguez, de SDC Asesores Tributarios.

Las entidades emisoras de las tarjetas tendrían la obligación, antes del cierre del resumen de cuenta, de consultar esa base de datos y aplicar la percepción que hayan omitido por no tener consolidados los datos por cliente.

Pero, para Domínguez, para que los bancos estén obligados a aplicar la percepción tomando la base de datos de AFIP tendría que emitirse alguna resolución o norma concreta que lo torne obligatorio.

Además, por la existencia del secreto fiscal para la AFIP, habría que ver cómo se implementa esa base de datos para que los bancos sepan información de los contribuyentes, aclaró.

