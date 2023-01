El insólito argumento de José Ignacio de Mendiguren sobre el rol de Camioneros en el control de precios

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, se refirió al cumplimiento del programa Precios Justos. En este sentido, salió a justificar el rol del gremio Camioneros que, con el aval de la Secretaría de Comercio, acudió a supermercados y centros de distribución a “auditar” los precios. Esto había despertado múltiples críticas por parte de la oposición, a tal punto que se presentaron denuncias.

“Acá no hay un control porque el Estado en ningún momento delega su responsabilidad de controlar, sino que hay un relevamiento de precios, que se ha hecho toda la vida, y de todas las entidades, no sólo los trabajadores”, justificó De Mendiguren en declaraciones a La 990. Así, el funcionario respondió a los cuestionamientos, sobre los cuales consideró que “se saca de eje el verdadero interés de la gente”.

En esta línea, el ‘Vasco’ reiteró que “no se delegó, sino que se dio la posibilidad de auditar o ver que se cumpla la norma”. “Lo más importante es si se cumplen o no los acuerdos. Estamos tratando la defensa del salario real porque no hay nada más cercano a un trabajador que preservar el salario real. Sobre todo si hay acuerdos firmados que deben cumplirse”, agregó.

De Mendiguren subrayó que “acá está clarito que no hubo un cumplimiento por parte de los que se comprometieron a entregar y no lo hacen”. “Además, no se entregaba ese producto al canal que estaba comprometido a respetarlo, pero ese producto paraba a otros canales que no habían firmado el acuerdo, como supermercados chinos. Conclusión: estaban bypasseando el acuerdo para que no pueda cumplirse”, se explayó el funcionario del Ministerio de Economía.

Seguidamente, subrayó: “Nuestra lucha más importante hoy es contra la inflación, con la cual estamos obsesivos porque hay que preservar el poder adquisitivo del salario”. “Por eso queremos que cumplan los acuerdos de precios. Hoy en día con los Precios Justos una persona puede cubrir el 60/70 por ciento de la canasta básica”, asentó De Mendiguren.

Por último, el titular de Industria y Desarrollo Productivo contrapuso los resultados económicos obtenidos por el gobierno del Alberto Fernández con críticas a los de la etapa del expresidente Mauricio Macri. “De los cuatro años del gobierno anterior en tres cayó la economía. Este gobierno va a terminar que de cuatro años de gestión tres vamos a crecer. Hoy el índice de desempleo es el más bajo de los últimos años”, sentenció.

* Para www.elintransigente.com