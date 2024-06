Martín Menem descartó invitar a Sandra Pettovello al Congreso a pesar del pedido de diputados: los detalles

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, defendió este martes su decisión de anular la convocatoria que el titular de la comisión de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin, había realizado a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. La citación tenía por objetivo que la ministra explicara el escándalo de las toneladas de alimentos sin distribuir a los comedores sociales.

Menem explicó que para avanzar en dicha citación era necesario contar con el aval de las comisiones de Presupuesto y Asuntos Constitucionales. “En el día de la fecha, recibí sendas notas de los presidentes de esas dos comisiones en las cuales me solicitan no cursar invitación alguna hasta tanto las mismas inicien el estudio de los temas y eventualmente se expidan al respecto”, detalló Menem en una publicación en la red social X. Además, enfatizó que la convocatoria debía hacerse a través de la presidencia de la Cámara baja.

El jueves pasado, Yedlin había solicitado a Menem que emitiera la citación a Pettovello, pero al no obtener respuesta favorable, el diputado de Unión por la Patria decidió enviar una nota directamente a la ministra, convocándola para ayer martes a las 13:30. “No venir sería un error que demostraría su falta de transparencia y ello obligaría a interpelarla”, advirtió el tucumano.

Menem insistió en que “el resto de las comisiones no se ha podido expedir sobre la pertinencia o no de la convocatoria” a Pettovello, por lo que consideró necesario anular la invitación. “Por ello, hasta tanto las Comisiones de Asuntos Constitucionales (cabecera) y de Presupuesto y Hacienda no se expidan, tal como lo solicitan sus presidentes (que son ‘tan’ Diputados como Ud.) no se cursará invitación alguna, por respeto a la figura ministerial de otro poder del Estado y por el derecho a dictaminar y a expresarse que tienen el resto de los legisladores que integran las comisiones con competencia en los asuntos que decidieron la convocatoria en cuestión”, afirmó.

Menem recordó a Yedlin que la nota con la invitación a Pettovello fue remitida el jueves 6 de junio, dejando solo dos días hábiles para la supuesta concurrencia de la ministra. “Y como Ud. bien conoce, no nos rige un sistema parlamentario de gobierno en dónde el Congreso gobierna y los ministros son apéndices de las Cámaras, sino que estos pertenecen a OTRO PODER del estado”, subrayó el presidente de la Cámara.

El presidente de Diputados también criticó a Yedlin por su “forma totalmente arbitraria” y “antirreglamentaria” de proceder en la convocatoria a Pettovello. “Todas las citaciones/invitaciones a funcionarios de otros poderes y estamentos deben dirigirse y cursarse por intermedio de la Presidencia de la Cámara”, señaló Menem, acusando a Yedlin de arrogarse “el derecho de poder representar al cuerpo y decidir semejante violación de todos los principios éticos y reglamentarios de la Casa”.

Menem concluyó con una declaración contundente: “Ser la primera minoría parlamentaria es un número a tener en cuenta, pero el mismo no les da el derecho a cualquier cosa”.

Con información de www.elintransigente.com