La China Suárez, de paseo con su mamá por Nueva York: su look de invierno y el guiño a Rusherking

Cada vez más enamorada de Rusherking y después de celebrar los cinco años de Magnolia, su hija con Benjamín Vicuña, Eugenia La China Suárez emprendió un nuevo viaje. Es común que la actriz vuele a diferentes partes del mundo, ya sea con motivos profesionales o recreativos. Sin embargo, en esta oportunidad el dato de color es que lo hizo en compañía de su madre, Marcela Riviero, con quien eligió una de las ciudades favoritas del turismo mundial.

“Me voy al frío”, había advertido en sus redes sociales en modo enigmático, pero la incógnita no tardó mucho en develarse La China viajó a Nueva York para ser parte de un evento de una marca de gaseosas que tendrá a Rosalía como figura, y aprovechó para pasear. Fiel a su estilo, la actriz marcó tendencia en la Gran Manzana con un outfit acorde a las bajas temperaturas que asaltan la ciudad.

La China se mostró con un impactante look de Boken. Llevó un jean claro, botas negras, un suéter en tonalidades verdes y en juego con su riñonera, y un tapado y sombrero animal print que compartió en sus redes sociales con las inconfundibles postales neoyorquinas de fondo. Y ante algunas críticas que objetaron este detalle, teniendo en cuenta que la actriz tiene una postura firme sobre el cuidado de los animales, lo dejó en claro en su propio posteo: “Todo sintético”, aclaró.

En una de sus historias, durante una de sus recorridas por las calles de Nueva York, la China reveló una situación curiosa que incluye un guiño y un reconocimiento a la distancia a Rusherking. La actriz contó que se le había pegado la canción “Quiero creer”, tema de Luck Ra en el que colaboran su novio y La T y La M.

Con algo de timidez, Eugenia contó que iba cantando la canción por las calles de Nueva York cuando una mujer que iba caminando adelante suyo la escuchó, se dio vuelta, y le preguntó por el tema. “¿Es música brasilera?”, continuó con curiosidad y con una confusión idiomática que la China se encargó de aclarar en modo barrio. “No, argentina papá. Y nada que nos guste más a los argentinos, además”.

Cada vez más interesada, la mujer le pidió información sobre el tema, el nombre y el autor para poder escucharla en su versión original. “Se la mostré y le dije ‘este de acá es mi novio’”. Luego de imitar la reacción de la nueva fanática, la actriz se animó a tararear la parte de la canción que acababa de sumar una nueva fanática en Nueva York. Y esta vez con un gorro de lana negro y lentes en la misma tonalidad, la ex Casi ángeles utilizó a su madre de testigo. “Doy fe, doy fe que fue verdad”, dijo Marcela, que dio crédito a la historia aunque prefirió no salir en cámara.

Antes de viajar a Nueva York, la China había estado en Santiago del Estero, provincia de la que es oriundo su novio, y sorprendió a sus seguidores al mostrar la manera tan especial en la que Silvia, madre del joven, la agasajó durante su visita. “Me voy a comer un morroncito de Santiago, de aquí, que me ha traído con mucho amor, mi suegra”, comenzó diciendo la actriz en un video que compartió en sus historias de Instagram, en el que se la veía saboreando esa golosina tradicional de esa provincia hecha en base a harina de algarroba, que se suele vender por las calles y es considerada una exquisitez local.

Y luego continuó mostrando su felicidad, mientras interactuaba con su novio que la miraba detrás de la cámara. “¡Me encantó! Y esta es la empanadilla. Me dijo tu mamá que es de batata. ¡Cómo me conocen! Estos son los regalos que me gustan a mí”, dijo la China mientras probaba las preparaciones

Fuente: Infobae