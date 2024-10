Ataque frontal a los abuelos: el Gobierno nacional eliminará la moratoria previsional en 2025

El Gobierno Nacional ha confirmado que no habrá una prórroga para la moratoria previsional, la cual permitirá acceder a la jubilación a personas que no cuentan con los 30 años de aportes necesarios hasta su vencimiento en marzo de 2025. El titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Mariano de los Heros, anunció esta decisión durante una sesión en la Cámara de Diputados, en la comisión de Presupuesto y Hacienda.

De los Heros explicó que no está contemplado en el presupuesto nacional extender este programa, que permite a hombres y mujeres con edad jubilatoria pero sin los aportes completos, regularizar su situación. «La moratoria finaliza el 23 de marzo del año próximo y no está previsto en el presupuesto, ya que no está contemplado ni ese gasto ni ingreso, con lo cual estimamos que no es voluntad del gobierno su prórroga», declaró el funcionario.

Este anuncio se realizó en respuesta a la consulta de la diputada Julia Strada, de Unión por la Patria, quien expresó su preocupación por los ciudadanos que no lograrán cumplir con los aportes necesarios. Ante esto, de los Heros aclaró que la población vulnerable que no puede acceder a una jubilación estará cubierta por la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de la jubilación mínima y está destinada a personas mayores de 65 años. La otra posibilidad es llegar a los 70 años de edad con un mínimo de 10 años de aporte para llegar a cobrar el equivalente a una jubilación mínima por edad avanzada.

La moratoria previsional actual fue sancionada en febrero de 2023 y permite a hombres y mujeres con menos de 30 años de aportes registrados, adquirir los años faltantes para acceder al beneficio jubilatorio. Hasta su vencimiento, se estima que alrededor de 800.000 personas podrán acogerse a este régimen para completar los requisitos necesarios y así obtener su jubilación.

El Plan de Pago de Deuda Previsional, que es parte de la moratoria, ofrece un esquema de pagos de hasta 120 cuotas para que los beneficiarios regularicen su situación. Este plan ha sido clave para muchas personas que, por diversos motivos, no lograron acumular los 30 años de aportes necesarios para acceder a la jubilación regular.

La moratoria que se aprobó en 2023 ayudó a jubilar a más de 800.000 argentinos

De acuerdo con los datos brindados por Anses, aproximadamente 552.000 mujeres y 327.000 hombres han accedido a esta moratoria desde su creación. Además, se incluyó un mecanismo para que trabajadores de 50 años con menos de 20 años de aportes puedan realizar pagos adicionales, de manera de llegar a la edad jubilatoria sin deudas previsionales.

