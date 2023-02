Gesto de distensión del kirchnerismo con Alberto Fernández: “Wado” de Pedro irá a la mesa nacional en el PJ

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, será uno de los representantes del kirchnerismo y de La Cámpora en la mesa nacional que convocó Alberto Fernández para el mañana jueves, a las 19, en el PJ. Así lo confirmaron a Infobae fuentes cercanas al funcionario.

La presencia de De Pedro en la sede histórica de calle Matheu es un gesto de distensión con el Presidente de parte del sector que lidera Cristina Kirchner, luego de días marcados por una fuerte tensión en la convivencia interna del Frente de Todos.

El último sábado a la mañana, el funcionario fue recibido por Fernández en la Quinta de Olivos, donde sellaron una tregua para poder seguir adelante con la gestión. El encuentro sirvió para que ambos se reprochen de frente los sinsabores de una relación política que está quebrada y que, pese al acuerdo de convivencia, no tiene retorno.

La reunión del sábado sirvió para limar asperezas, intentar dejar atrás el enojo de De Pedro por haber quedado afuera de la reunión que tuvo el Presidente con Lula da Silva y las organizaciones de Derechos Humanos, y para lograr bajar el nivel de conflictividad interna.

“Van a ir varios dirigentes pero aún no está confirmado quiénes son”, indicaron en el kirchnerismo duro. Se estima que el líder de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque esté presente, al igual que otros dirigentes de la agrupación que lidera Máximo Kirchner.

La presencia del ministro del Interior es una de las pocas confirmadas para el jueves, ya que aún no salieron las invitaciones desde la Casa Rosada. Los gobernadores del PJ no organizaron su presencia porque no les llegó la invitación formal para el encuentro.

“Tendríamos que estar todos presentes porque entre los gobernadores nadie representa al total”, aseguró un mandatario ante la consulta de este medio. Lo cierto es que los caciques peronistas del interior definirían su presencia en las horas previas a la reunión.

Mañana por la mañana muchos de ellos viajarán a Tucumán para presenciar el regreso de Juan Manzur a la gobernación. Fueron invitados por el todavía Jefe de Gabinete y es probable que la mayoría esté presente. Esa actividad en la agenda les genera una doble presión a los gobernadores. Si no viajan a Buenos Aires por la tarde, la ausencia de varios de ellos será una señal política negativa para el Presidente.

Uno de los mandatarios que confirmó presencia en Tucumán reflexionó sobre esa posibilidad en diálogo con este medio. “Si todos vamos a la asunción de Juan y a la tarde no vamos al PJ, generaría una mala lectura”, explicó.

Los mandatarios provinciales están haciendo equilibro en la interna del peronismo. No quieren dar señales erradas en un momento donde la tensión volvió a florecer en la convivencia entre Alberto Fernández y el kirchnerismo. En particular, alrededor de la conformación de la mesa nacional y el temario que se debatirá.

En ese sentido, los gobernadores son proclives a la idea del sector K y estiman que lo mejor es hablar de un punteo de temas que incluyen gestión, candidaturas y estrategia electoral. En Balcarce 50 siguen repitiendo que el encuentro será meramente electoral.

La gestión de la mesa está en manos del vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, quien tiene a su cargo la tarea de tejer los acuerdos para que ese encuentro se concrete. En la Casa Rosada hay hermetismo respecto a la organización del evento y en las distintas terminales del Frente de Todos esperan la invitación oficial. Hay un vacío en los canales de comunicación que generó incertidumbre sobre la concreción de la mesa.

Los movimientos sociales tampoco recibieron la invitación, al igual que una parte del sindicalismo. El único que confirmó presencia es el líder del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, que esta mañana se reunió con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos. El sindicalista irá al PJ acompañado del titular del sindicato de Canillitas, Omar Plaini.

En tanto, el ministro de Economía, Sergio Massa, aún no resolvió si estará presente en el encuentro. Lo que es seguro es que enviará a cinco representantes del Frente Renovador. La presencia de su espacio político está garantizada.

Acuerdo por el agua con Israel para cinco provincias

En la tarde de ayer De Pedro encabezó un nuevo acuerdo, a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI), para que cinco provincias reciban asistencia técnica de la compañía nacional de agua de Israel, Mekorot, para hacer más eficiente el manejo del agua.

Los cinco provincias son Catamarca, Formosa, La Rioja, Río Negro y Santa Cruz. El acuerdo entre el gobierno nacional e Israel es que la empresa capacite los recursos humanos en las provincias y que cada una pueda hacer una utilización del agua en forma correcta.

En el acto, donde estuvieron presentes el embajador de Israel, Eyal Sela; el presidente de Mekorot, Yitzhak Aharonovich; y el presidente de la Cámara de Comercio Argentino Israelí, Mario Montoto. De Pedro destacó que con la firma de estos convenios “en Argentina estamos dando pasos importantes para poder discernir y sacar del ruido de la discusión política diaria cuáles son los temas centrales que hacen al futuro de la producción y del trabajo.

“De Israel podemos rescatar dos ejemplos. Uno es cómo Israel, que tenía un problema similar o quizás más acentuado en lo relativo a su inflación, generó consensos y acuerdos entre todos los actores políticos, económicos y sociales, defendiendo el interés colectivo, y pudo resolver un problema tan serio para la vida diaria como es la inflación”, manifestó el ministro del Interior.

El presidente de Mekorot, Yitzhak Aharonovich, resaltó que “el agua es un elemento vital y, sin embargo, millones de personas en el mundo no tienen acceso a él”, y señaló que “Israel tiene una vasta experiencia en la utilización de este valioso recurso estratégico”.

Entre los días 21 al 28 de abril de 2022 -y fruto del trabajo coordinado entre el Ministerio del Interior, la Embajada de Israel y el Consejo Federal de Inversiones (CFI)- se realizó la Misión de Cooperación científico tecnológica en manejo del agua al Estado de Israel, con el fin de conocer más sobre el modelo de gestión israelí para afrontar la crisis hídrica.

Los acuerdos de capacitación durarán entre 9 y 12 meses. La empresa está haciendo un trabajo similar en la India, Uruguay, Chile, Brasil y Marruecos. De Pedro anhela generar un “gran acuerdo nacional del agua” para que haya una mejor utilización de ese recurso a lo largo y ancho del país.

Según destacaron desde el Gobierno, el “presupuesto del área hídrica aumentó un 1400%” y superó al de obras públicas e infraestructura. Lo muestra como una señal de lo importante que es este tema para el gobierno nacional.

