“Probar cosas nuevas”: Ángela Torres reveló si tendría una relación abierta con Rusherking

A más de un mes de confirmar su relación con Rusherking, Ángela Torres vive uno de los momentos más sentimentales de su vida. Tal es así que los cantantes comparten muchos aspectos de su vida e, incluso, lanzan música juntos. A pesar de esas muestras de amor, en las últimas semanas comenzó a circular el rumor de que los jóvenes mantendrían una relación abierta.

La casa streaming. Allí, Torres fue consultada por Sol Pérez: “Me acuerdo que fuiste una de las primeras en hablar de las relaciones abiertas y del poliamor”. Lejos de cualquier versión, la artista respondió sin filtro: “Sí, pero igual ahora salió que estoy en una relación abierta y no lo estoy. No sé por qué salió en todos lados. Es algo que se arma con el otro, no es una decisión propia todo el tiempo. Siempre en el amor estoy en una búsqueda, no me planto en una verdad absolutista sobre algo, es complejo, más en el amor. Aparte uno va cambiando todo el tiempo”.

Luego, la sobrina de Diego Torres se refirió a sus experiencias personales: “Hace mucho que no estoy en una relación abierta, con mi novio anterior tampoco tuve una relación así. Me fue bien, aprendí un montón. Lo re recomiendo. Es cuestionarse también y probar cosas nuevas”. Siguiendo la temática del día en el programa, Ángela habló sobre sus primeras citas. Tras reflexionar un poco, la cantante no recordó malas situaciones, aunque expresó: “Nunca tuve una mala cita, no tuve muchas citas tampoco, siempre estoy de novia. Al final soy mucho más básica de lo que me gustaría, quiero ser más rebelde”.

En ese sentido, la mesa le consultó cómo fue su primer encuentro con Rusherking. “Es que no sé si tuvimos una primera cita, porque fuimos muy amigos antes, nunca fue como de ‘no sé quién sos, juntémonos a tomar algo’”, reveló la joven. No contento con la respuesta, Lizardo Ponce, amigo de la artista, redobló la pregunta: “Ya sé que lo conociste en plan amichis, pero en el primer encuentro, cuando quedaron solos, qué pidieron para comer”. Con gestos de nerviosismo, Torres tomó su pañuelo y lo agitó contra el conductor al tiempo que respondió: “No sé, Lizardo, no sé. Tomamos vino la primera vez, ya había confianza. Por ahora no convivimos”.

Ángela Torres confirmó su romance con Rusherking



La primera vez que Ángela confirmó su romance con el cantante fue durante su visita a La Noche de Mirtha (El Trece). Sentada en la mesa de la diva, la joven fue abordada con las clásicas preguntas de la Chiqui. “¿Vos con quién estás saliendo? A mí me tenés que contar, a la Chiqui le tenés que contar”, le preguntó la conductora a su invitada, poniéndola entre la espada y la pared, a lo que Torres contestó: “Ay, Chiqui, juntémonos a tomar un tecito y te cuento. Qué pregunta, Mirtha”.

En ese momento, la cantante intentó evitar la pregunta y le dijo: “No, bueno, con Tomi (por Rusherking) sacamos una canción muy linda, de amor, que grabamos el videoclip en Nueva York. Se llama Mitad. Es una balada. Nos queremos mucho, nos llevamos muy bien”, explicó Torres, tirándola afuera.

Acto seguido, Mirtha repreguntó: “¿Pero no hay romance? Decime la verdad. Yo no puedo dormir con esta intriga”. En tanto Ángela, contestó entre risas: “Ay, sí, me imagino que a la noche pensás en eso. Bueno, nos queremos mucho...”. Acto seguido, agregó: “Pero no la quememos, ¿no? Para mí no hay que decir las cosas antes de que... ¿No? Pero lo quiero mucho”.

“Por qué no me decís que estás enamorada”, le insistió la Chiqui, y en tanto, Angelita siguió: “No, bueno, es un montón, Mirtha. Estar enamorada y decirlo públicamente así como así. Palabras tan imponentes como enamoramiento”, cerró entre risas, dejando en claro que sí estaba con el cantante pero que aún no querían ponerle un título a su relación.

Fuente: Infobae