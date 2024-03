Jorge Fernández Díaz y su nueva novela, con una intensa detective mujer

Es una novela de mujeres y sobre mujeres, llena de sorpresas, giros inesperados y personajes que no son como los de Netflix o películas lejanas, sino que están al alcance de la mano, en la vida cotidiana, para que podamos convivir con ellas

Antes de ser escritor, quería ser detective. Cuando leí "La señal de los cuatro" de Conan Doyle, decidí que ser escritor era mejor



Durante años conocí a muchos detectives por mi trabajo como cronista policial. Escribí novelas de espionaje y me acerqué a detectives de distintos niveles. Se me ocurrió cómo sería una detective mujer, dedicada a casos de la vida privada

Pensé que una mujer trabaja con más conciencia y se especializa en temas como el amor, el engaño y la infidelidad. Así surgió Cora

Con mi madre pasé 50 horas hablando en días diferentes para escribir "Mamá". Me dio una perspectiva sobre cómo ve una mujer, diferente a la de un hombre. También escribí relatos de amor para La Nación, salí a la calle y tomé notas

Tomás Eloy Martínez me dio un regalo que nunca me atreví a abrir. Y un último consejo antes de morir: el tema de las emociones es algo que manejas intuitivamente, sigue por ese camino. Pero no le hice caso y me dediqué al espionaje político y ensayos. Hasta que hace 5 años, estuve becado en París, apareció este personaje

Cora tiene una pequeña agencia en el barrio y la contratan para una prueba en una empresa de seguridad para fidelizar clientes. Comienzan a pedirle casos que involucran a esposas sospechosas, y se va volviendo más peligroso a medida que sube en la escala social, ya que los problemas se vuelven más complejos

Los géneros populares siempre se consideran inferiores, pero innovarlos los hace diferentes en Argentina

Durante la pandemia nos decían que los libros iban a desaparecer, que las librerías iban a cerrar. Ahora se leen más libros que antes y hay más librerías.

Se han vendido 11 mil ejemplares en 6 días, le está yendo muy bien. Para mí, la literatura sigue siendo un juego, el juego más serio del mundo. No llevo al recreo el manual de estudio. El periodismo es el aula y la literatura es el recreo

La situación política

Se profundiza la grieta, dos grupos enemistados. Hay una división ahora y todo es provisional; llevamos 80 días y hay que ver realmente qué pasa con la economía. Marzo y abril son meses duros. Es una recesión profunda

No le perdono a Milei lo que no le perdonaba a CFK, la praxis populista. Hay una división entre buenos y malos en la política, es un proceso divisionista que es maniqueo, y caemos otra vez en la misma situación

Fuente: Cadena 3