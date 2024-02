Violeta Urtizberea contó que Fernán Mirás fue su padrastro: “Se puso a salir con mi mamá”

Durante su paso por el programa Almorzando con Juana, Violeta Urtizberea sorprendió al público al revelar el romance que había tenido su mamá, Gabriela Ferreyra, cuando ella era pequeña.

Cuando la conductora le preguntó cómo fue en trabaja en la película Casi muerta con Fernán Mirás, la joven respondió: “Fue increíble, Fernán fue mi padrastro. Cuando mi mamá me tenía a mí de 3 años se puso a salir con él y vivimos juntos cinco años, de mis 3 a mis 8 años”.



Violeta también resaltó: “Fue un gran padrastro, yo cada vez que amigas o amigos me cuentan que están ejerciendo de padrastros o madrastras les digo ‘mirá que tenés una labor increíble y podés cambiarle la vida a un niño o a un adolescente”.

“Yo también tuve una madrastra de parte de mi papá en mi adolescencia que me abrió un mundo alucinante, no tiene por qué ser un rol tenso. Saber que vos podés tener una participación en la vida de ese niño está bueno”, comentó muy seria.



“Fernán fue un gran padrastro, filmábamos, hacíamos películas y pintábamos porque él es pintor. Yo siento que soy actriz gracias a él, me mentó mucho en lo artístico”, explicó con cariño.

Finalmente, la hija de Mex resaltó: "Lo seguí viendo toda la vida porque cuando se separó de mi mamá no vas a romper ese vínculo y me tocó estar en la película que producía y cuando me la ofreció ¿qué le voy a decir que no?”.

Fuente: Pronto