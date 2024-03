La palabra de Rose Hanbury, la supuesta amante del príncipe William

El hecho de que Kate Middleton haya dejado de aparecer en público luego de una cirugía, generó miles de teorías conspirativas. Algunos sotienen que ha muerto y otros, que fue silenciada por la casa Real. Pero la historia que más fuerza cobró por estas horas es la que apunta a una supuesta infidelidad de William con Rose Hanbury, que Kate habría descubierto y que se estaría escondiendo para no hablar.



Sin embargo, el entorno de Rose Hanbury se encargó de salir a desmentir esta situación y tratar de dejar en claro que no hay nada entre ellos

"Es totalmente falso que mi cliente es amante del príncipe William. Nada más. La marquesa no quiere entrar en detalles, simplemente dejar en claro que todo lo que se ha dicho no es verdad, y que no es más que un rumor que ha alcanzado una dimensión gigante", aseguraron los abogados de Rose Hanbury en diálogo con Business Insider.

Lo cierto es que los rumores no cesan y desde el palacio de Kensington aseguraron que en los próximos días habrá un comunicado oficial en el cual se detalle las razones por las que la princesa de Gales dejó de aparecer en público, sobre todo para tratar de resguardar la reputación de ambos.

Fuente: Clarin