Lali Espósito desmintió los rumores de separación de Pedro Rosemblat

Luego de que Lali Espósito haya sido vista, muy cerca, de su exnovio Benjamín Amadeo en el show de Karol G en Buenos Aires, un detalle en redes sociales despertó rumores de separación entre la integrante de “Factor X” y su pareja, Pedro Rosemblat. Sin embargo, en las últimas horas, la actriz de “Sky Rojo” desmintió las versiones de ruptura con el conductor de Gelatina, con un picante posteo en su cuenta de Instagram.

Los fans de la cantante que respondió a las críticas de Javier Milei se alertaron sobre el fin del amor, cuando notaron que la pareja de mediáticos se había dejado de dar “me gusta” en las últimas publicaciones en redes sociales. A su vez, en medio del escándalo, la ex “Rincón de Luz” le coqueteó a un participante del talent show musical de España, algo que acrecentó los rumores de crisis.

Este sábado, la artista se hizo eco de las versiones de separación y decidió desmentirlas con un irónico posteo en redes. En consonancia con la teoría que se había viralizado entre los fans, a través de sus historias de Instagram, Lali Espósito compartió una captura de pantalla con los últimos “me gusta” que recibió y comentó: “¡Ay chicos! Me dio like el pibe que me gusta. Ojalá se me dé”. Asimismo, la expareja de Rels B, subió una fotografía, frente a un espejo, junto a Pedro Rosemblat y escribió: “¡Se me dio, chicos!”.

Minutos más tarde, la intérprete de “Diva” publicó un video del youtuber, en el que se registró de cerca el físico del streamer, quien camina con el torso desnudo por la playa. Si bien no se puede escuchar el audio original de la grabación, la cantante musicalizó el posteo con una parte de la canción “La que puede, puede”, de Ca7riel y Paco Amoroso.

