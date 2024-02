Agustina Cherri reveló detalles del cumpleaños de 15 de Muna Pauls, su hija: "Se viene un fiestón"

Invitada a la mesa de Juana Viale, Agustina Cherri reveló detalles de la fiesta de quince que está organizando con su hija mayor, Muna Pauls.

La adolescente, fruto del amor de la actriz con Gastón Pauls, cumple años el próximo 14 de marzo y la familia celebrará con un festejo que, al parecer, será a lo grande. "Un fiestión", dijo Agustina al ser recibida por Juana y antes de pasar a la mesaza de este domingo.

"Preparando el cumple de 15 que se viene ya... un fiestón, me estoy volviendo loca", comenzó contando Cherri.

"No sabía que era tan difícil, yo nunca me casé así que no sabía cómo era organizar una fiesta... No sabés lo que es...", siguió contanto, intentando no revelar demasiados detalles.

Agustina contó que su hija está pendiente de todos los detalles de lo que será su gran fiesta. "No sabés lo que, es muy divertido pero demanda mucha energía... aparte ella está en todos los detalles, el catering, la bebida, lo que canta, lo que no canta, quién va a actuar... ¡Todo!", puntualizó.



"Aparte mi hija va a tener tres cambios de vestuario, ¡no sabés lo que es!", completó Agustina, que no adelantó cuándo ni dónde celebrará los quince de Muna.

Fuente: Para TI